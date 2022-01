Mercato : le Real Madrid lâche déjà l'affaire pour Antonio Rüdiger

La suite après cette publicité

Avec le lancement du mercato hivernal, les joueurs en fin de contrat en juin prochain peuvent désormais négocier librement avec d'autres écuries et éventuellement signer un pré-contrat avant une arrivée cet été. Entre Kylian Mbappé, Paul Pogba, Paulo Dybala ou encore Luis Suarez, ils sont nombreux à être dans cette situation. Et Antonio Rüdiger en fait aussi partie. Arrivé à Chelsea en 2017 en provenance de l'AS Rome, le défenseur allemand n'a pas encore prolongé avec les Blues, et ça n'est pas la tendance.

Car depuis quelques mois, le joueur de 28 ans est clairement sur un nuage. Auteur de 25 apparitions toutes compétitions confondues cette saison avec le club londonien, le numéro 2 de Chelsea enchaîne les performances de qualité et est aujourd'hui l'un des défenseurs centraux les plus en forme. Du coup, les grosses écuries européennes se sont penchées sur sa situation, que ce soit le Paris Saint-Germain ou encore le Real Madrid. Mais du côté de la Casa Blanca, la donne semble avoir changé dernièrement.

Le Real préfère recruter un jeune défenseur

Comme le rapporte ABC, les Merengues n'ont plus envie de recruter Antonio Rüdiger l'été prochain. Les raisons ? Le club espagnol est satisfait des prestations de David Alaba et Eder Militao et ne compte pas ramener un autre défenseur d'expérience en charnière centrale. Le média espagnol affirme que si le Real Madrid met la main sur un défenseur, ça sera un joueur jeune qui devra s'imposer derrière les deux joueurs cités plus haut et aussi Nacho. Mais il y a aussi une autre explication à cette décision.

Le quotidien ajoute que le clan Rüdiger demande notamment une prime à la signature de 20 millions d'euros au futur club de l'Allemand, et «le Real Madrid se sent utilisé par le représentant» du joueur écrit ABC. Toutes ces raisons font donc que le président Florentino Pérez et ses équipes n'iront pas plus loin dans ce dossier. On peut donc parler de bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, qui était récemment l'autre club en course pour la signature du joueur formé à Stuttgart.