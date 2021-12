Le Real Madrid prend la tête dans le dossier Rüdiger

La suite après cette publicité

Le Real Madrid va-t-il s’offrir un retentissant doublé lors du prochain mercato estival ? Bien parti pour enrôler un Kylian Mbappé libre de tout contrat, le club merengue pourrait également attirer un autre renfort sans avoir à payer d’indemnités de transfert. Il s’agit du défenseur de Chelsea, Antonio Rüdiger. À 28 ans et après bientôt cinq ans passés chez les Blues, l’Allemand a la bougeotte.

Pourtant, les Londoniens font tout pour le retenir. Thomas Tuchel a affiché publiquement son envie de converser son compatriote. « La situation est ce qu'elle est. Nous voulons qu'il reste, c'est très clair et il le sait. Mais parfois, dans ces situations, il y a un certain retard et, évidemment, il y a un retard dans ces discussions et sa décision. »

Le Real bien placé

En coulisses, les Blues ont proposé à leur joueur de voir son salaire annuel passer de 6 M€ à 8,4 M€. Pas suffisant. The Athletic annonce en effet que la Casa Blanca est désormais en pole dans ce dossier. Elle aurait trouvé un accord de principe oral avec le clan Rüdiger et attendrait désormais que tout ceci soit mis par écrit.

À Madrid, l’Allemand viendrait renforcer l’actuelle quatrième meilleure défense de Liga (15 buts encaissés) en manque cruel de leaders. En effet, si Eder Militão répond présent, il n’y a plus vraiment de vrai taulier depuis les départs de Sergio Ramos et de Raphaël Varane. Également courtisé par le Paris Saint-Germain, le natif de Berlin semble plus proche que jamais de la capitale espagnole.