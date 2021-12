La guerre fait rage entre le PSG et le Real Madrid pour Antonio Rüdiger, l'énorme coup de gueule des coachs contre la Premier League

La suite après cette publicité

La guerre pour Rüdiger

On parle mercato en Espagne, à propos du Real Madrid. D'après As, c'est même le moment de la «bagarre entre le Real Madrid et le PSG» pour Antonio Rüdiger. Alors que les équipes vont se rencontrer en huitièmes de finale de Ligue des Champions, elles ont visiblement trouvé un autre terrain où s'écharper, celui du mercato. Le défenseur central n'a toujours pas prolongé avec Chelsea, et sera libre cet été. Et si l'on en croit As, il préférerait l'offre de la Maison Blanche, mais rien n'est encore joué bien entendu. D'autant que Leonardo va prochainement se réunir avec l'agent de l'international allemand.

Klopp voit rouge !

De l'autre côté de la Manche, les coachs des clubs anglais font les gros titres. Ils sont plusieurs à avoir fait des sorties fracassantes dans la presse, pour découper la Premier League ainsi que les diffuseurs, alors que les cas de Covid se multiplient ces derniers jours. C'est le cas de Brendan Rodgers qui affirme que «si on continue de jouer, c'est parce que la TV est reine.» Pour lui, le championnat anglais subit la pression de la télévision et des diffuseurs et c'est pour cette raison que le show doit continuer. Jürgen Klopp y est également allé de son petit mot comme on le voit dans les colonnes du Daily Mail mais aussi du Daily Star. L'entraîneur de Liverpool demande «plus de transparence de la part des instances», et notamment de la Premier League. Selon lui, les joueurs touchés par la pandémie devrait être nommé par exemple... Un autre grand nom a fait une sortie remarquée. Il s'agit d'Antonio Conte comme le rapporte également le Daily Mirror. Le technicien italien parle d'un «cauchemar» pour son équipe, avant Noël. Il faut dire que son équipe, Tottenham, a déjà vu deux matches être annulés ou reportés, avec Rennes et Brighton... Vous l'aurez compris, le virus et ses conséquences sont désormais dans toutes les têtes du côté de l'Angleterre.

Arsenal on fire

Toujours en Angleterre, il y avait du foot hier ! Arsenal s'est imposé 2 buts à 0 face à West Ham. Décidément les Gunners sont en forme, et sont désormais installés à la 4e place de Premier League comme le rapporte le Daily Mail. The Daily Telegrpah va même plus loin encore, selon le quotidien anglais, ils sont «en feu» en ce moment. Même son de cloche dans les pages intérieures du Times. Mais pour le journal, s'il y a bien un homme qu'il faut féliciter c'est un certain Mikel Arteta. Il faut dire qu'il était en grand difficulté en début de saison, et même à d'autres reprises la saison passée. Aujourd'hui, ça semble aller beaucoup mieux pour lui et pour ses joueurs.