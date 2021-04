PSG : Neymar réagit à la qualification face au Bayern Munich

La suite après cette publicité

Le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Pour la troisième fois de son histoire et pour la seconde fois consécutive, une première pour une équipe française, le club de la capitale atteint le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions de club. Mieux encore, même s'il y a défaite ce soir (1-0), le PSG a éliminé le tenant du titre, le Bayern, celui qui l'avait battu en finale en août dernier.

«Je suis très heureux. On a affronté une grande équipe, mais on est aussi une grande équipe. On a éliminé le champion d’Europe. Les objectifs sont respectés. On est en demi-finale. On doit travailler plus et s’améliorer et espérer une belle demie», s'est enthousiasmé Neymar au micro de RMC Sport après la rencontre. «On est vraiment une équipe.»

Neymar salue la performance de ses coéquipiers

Très en jambes ce soir, le Brésilien a régalé. Il lui aura simplement manqué le but ou la passe décisive. La faute à Neuer et à ses montants qui ont repoussé l'échéance jusqu'au bout du match. «Oui toutes ces occasions ratées, il a manqué si peu. Le plus important c’est qu’on est qualifié» retient la star, qui a beaucoup apprécié le travail de ses équipiers également.

«On est une équipe compétitive tous ensemble. Di Maria a beaucoup couru aujourd’hui. Le PSG est une grande équipe c’est sur. Maintenant on est en demi-finale et on vise plus grand» promet le numéro dix parisien, élu homme du match par l'UEFA ce soir. Il y aura besoin d'un nouveau grand Neymar pour la suite de la compétition si le PSG veut l'emporter.