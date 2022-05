Manchester City : la nouvelle masterclass de Kevin De Bruyne enflamme l'Angleterre

La suite après cette publicité

Kevin De Bruyne puissance quatre. Hier soir, le Belge a martyrisé Wolverhampton en signant un quadruplé. Servi par Bernardo Silva, le milieu a ouvert le score du pied gauche (1-0, 7e) avant de marquer d'une reprise (2-1,16e). Puis, il a trouvé le chemin des filets à nouveau grâce à sa patte gauche (3-1, 23e) avant de conclure son festival (4-1, 61e). Homme du match de cette rencontre remportée 5 à 1 par les Skyblues, KDB a permis aux siens de se rapprocher un peu plus du titre en Premier League.

Une prestation XXL de la part du footballeur de 30 ans, largement salué par la presse ce jeudi. Le Manchester Evening News, qui lui a donné la note de 10, a écrit : «sensationnel du début à la fin, proposant sa propre version du quadruplé». De son côté, le Telegraph l'a encensé : «la masterclass avec quatre buts de Kevin De Bruyne face aux Wolves place Man City à quatre points du titre. Si Erling Haaland va être l'homme principal à Manchester City, alors Kevin De Bruyne pourrait bien avoir quelque chose à dire à ce sujet. Avec quatre buts, dont un premier triplé en Premier League remporté dans les 24 premières minutes éclair, il a porté City, toujours plus près de conserver le titre».

KDB regrette de ne pas en avoir marqué 5

Auteur de 19 buts et 13 assists en 43 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (37 titularisations), Kevin De Bruyne a encore prouvé qu'il était l'un des leaders de Manchester City. Après la rencontre, Pep Guardiola l'a félicité. «Je suis déçu pour lui car il a raté le cinquième but à cause du poteau. Que puis-je dire? Lors de la deuxième partie de la ligue, il a été au-delà de la perfection. Il est toujours aussi généreux et a le sens pour faire une passe décisive, mais je pense que cette saison, il a aussi le sens d'être prolifique et de marquer des buts».

Il a ajouté : «il a gagné le match contre Chelsea, il a marqué contre le Real Madrid. Il a été décisif en marquant des buts, c'est ce que font les plus grands. Je suis très heureux pour lui, marquer quatre buts dans un match décisif en championnat est si important». De son côté, le joueur a confié : «c'était plutôt sympa (comme soirée). Quand on marque quatre buts, c'est toujours spécial mais j'aurais dû en mettre 5, honnêtement. Dès qu'on a l'opportunité, il ne faut pas hésiter (à frapper). Mon pied droit est mon meilleur pied, mais je n'ai jamais peur de tirer avec le gauche. Même si ça ne rentre pas, ça pose des problèmes aux adversaires parce qu'ils ne seront plus aussi proches au marquage et il y aura des opportunités de passes en profondeur». Une belle soirée pour Kevin De Bruyne et pour Manchester City.