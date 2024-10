SPL : Al-Hilal enchaîne mais sans Neymar

Il y avait de la Saudi Pro League ce samedi soir avec Al-Hilal qui affrontait Al-Tawoon dans le cadre de la 8e journée de championnat. L’occasion pour la formation de Jorge Jesus d’enchaîner un 8e succès et de reprendre la tête du classement. Mais pour cette rencontre, si certains s’attendaient peut-être à voir Neymar, Al-Hilal s’est présenté avec son équipe classique et son attaque Al Dawsari, Malcom, Mitrović.

Si l’ancien attaquant du PSG a joué en C1 asiatique cette semaine, il n’est pas inscrit par Al-Hilal en championnat et ne pourra pas jouer en SPL avant janvier 2025. Le club avait décidé de l’écarter de la liste puisque sa blessure ne semblait pas vraiment guérir. Sans lui, Al-Hilal a déroulé son football et s’est tranquillement imposé (2-0) grâce à des buts de Mitrović et Milinkovic-Savic.