Georginio Wijnaldum s’éclate en Arabie saoudite !

Georginio Wijnaldum est de retour au sommet. Définitivement cédé par le Paris Saint-Germain en septembre 2023 après un prêt du côté de l’AS Roma, le milieu de terrain de 34 ans s’est finalement exilé en Arabie saoudite. Désormais sous les couleurs d’Al-Ettifaq, le natif de Rotterdam semble retrouver la pleine mesure de ses moyens. Dans le Golfe, l’international néerlandais (96 sélections, 28 buts) enchaîne les prestations remarquées, à l’instar de sa nouvelle prestation convaincante réalisée, ce samedi, contre Al-Qadisiya.

Mené à la pause après une réalisation de Waheeb juste avant la pause, le club de Dammam s’en est finalement remis à son capitaine pour égaliser à l’heure de jeu (62e) et ainsi décrocher un précieux point. De quoi laisser l’écurie entraînée par Saad Al-Shehri à la 8e place de la Saudi Pro League avant le choc face à Al-Hilal le 11 avril prochain. Maillon essentiel de la formation saoudienne, Georginio Wijnaldum, aligné dans un rôle de meneur de jeu, continue lui de briller aux côtés de l’ancien Lyonnais Karl Toko Ekambi.

Un retour en Europe cet été ?

La donne est simple : depuis le début de la saison, l’ancien joueur du PSV Eindhoven et de Liverpool totalise 11 buts et 3 passes décisives en 26 rencontres toutes compétitions confondues. Un rendement impressionnant pour le numéro 8 d’Al-Ettifaq, qui apporte également sa polyvalence dans l’entrejeu (14 matches en tant que milieu défensif, 4 matches dans un rôle de milieu relayeur et 7 rencontres passées en tant que milieu offensif). Pierre angulaire du 4-3-3 dessiné par Saad Al-Shehri, le droitier d’1m75 apporte, par ailleurs, son expérience du très haut niveau.

«C’est un gars très joyeux, qui a beaucoup de qualités humaines. Il aime aller vers les autres. C’est la première chose qui m’a marqué sans lui (…) Wijnaldum est important pour nous, notamment pour les jeunes joueurs dont il est proche. On a un groupe jeune avec des joueurs qui parfois débutent chez les professionnels. Donc s’appuyer sur quelqu’un comme lui qui a beaucoup voyagé, ça aide forcément», nous avait d’ailleurs confié son ancien coéquipier, Marcel Tisserand, désormais sous les couleurs d’Al-Khaleej.

Redevenu international néerlandais lors de l’Euro l’année dernière et sous contrat avec Al-Ettifaq jusqu’en juin 2026, Wijnaldum espère désormais enchaîner. Une chose est sûre, avec un tel niveau de performance, le joueur formé au Feyenoord Rotterdam devrait rapidement attirer les convoitises. Récemment approché par l’AS Monaco, en quête d’un milieu d’expérience, Wijnaldum a, pour l’heure, décidé de poursuivre l’aventure en Saudi Pro League. Jusqu’à quand ? Premiers éléments de réponse lors de la prochaine fenêtre estivale où l’Europe ne devrait pas manquer de lui faire les yeux doux…