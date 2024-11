Lille - Rennes : les compositions officielles

La douzième journée de Ligue 1 se poursuit avec la rencontre entre Lille et Rennes (coup d’envoi 15h, un match à suivre sur FM). Quatrième, le LOSC a l’occasion de confirmer son bon début de saison en cas de victoire puisqu’il prendrait trois points d’avance sur l’OL et reviendrait à une unité de l’OM. En face, c’est la première de Jorge Sampaoli sur le banc breton. Après un début de saison catastrophique et une 14e place, les Rennais sont attendus au tournant comme leur entraîneur.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio est privé de Mukau, Thiago Santos ou encore André Gomes. Il opte pour un 5-2-3 avec une défense composée de Diakité, Mandi, Alexsandro, Gudmundsson et Bakker. André et Bouaddi sont alignés au milieu alors que devant David est soutenu par Zhegrova et Cabella. Pour sa première, Sampaoli opte pour un 3-4-3 avec Mandanda et une défense composée d’Hateboer, Ostigard et Seidu. Assignon et Nagida seront les pistons alors que Matusiwa va évoluer avec Kamara dans l’entrejeu. Devant, Kalimuendo est épaulé par Gronbaek et Gouiri.

Les compositions officielles :

Lille : Chevalier – Diakité, Mandi, Alexsandro, Gudmundsson, Bakker – André, Bouaddi - Zhegrova, David, Cabella

Rennes : Mandanda – Hateboer, Ostigard, Seidu – Assignon, Kamara, Matusiwa, Nagida – Gronbaek, Kalimuendo, Gouiri.

