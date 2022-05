Newcastle fonce sur Nabil Fekir

La suite après cette publicité

Depuis l'été 2019, Nabil Fekir fait le bonheur du Real Betis Balompié. Il faut dire que les Andalous avaient frappé un sacré coup en signant le champion du monde 2018, qui voulait relever un nouveau challenge après plusieurs années de bons et loyaux services à l'Olympique Lyonnais. Un choix qu'ils ne regrettent absolument pas puisque le natif de Lyon les a aidés à évoluer et à grandir. Titulaire indiscutable et cadre de l'équipe de Manuel Pellegrini, le Français a été précieux. Cette saison, il a marqué 10 buts et délivré 11 passes décisives. Le tout en 47 apparitions toutes compétitions confondues, dont 46 en tant que titulaire.

Le joueur de 28 ans a été l'un des hommes forts du Betis, qui a terminé à la cinquième place du classement en Liga. De quoi attirer l'attention d'écuries d'un calibre supérieur. Le 11 avril dernier, nous vous avions révélé en exclusivité que l'Atlético de Madrid surveillait de près l'international tricolore. Son profil plaît beaucoup à Diego Simeone et aux Colchoneros. Et le fait qu'il connaisse parfaitement le championnat espagnol est un gros plus aux yeux des dirigeants madrilènes. Mais nous vous avions expliqué que Fekir ne voulait pas se précipiter et prendre le temps de la réflexion, lui qui se sent bien à Séville.

Newcastle ne lâche pas Fekir

Ce qu'il a confirmé il y a quelques jours lors d'un entretien accordé à So Foot. Questionné au sujet de sa prolongation jusqu'en 2026 début janvier ainsi que sur son avenir, il a expliqué : «quand tu es bien quelque part, tu sais... C’est compliqué de trouver un lieu où tu te sens comme ça, où tout le monde te fait confiance, où ta famille se plaît... Ce sont des choses importantes (...) On vit très bien à Séville, et j’aime l’Espagne, mais la France, c’est là où j’ai grandi. C’est la maison. J’y ai mes repères. Ça fait toujours du bien d’y revenir, même pour seulement deux jours». Épanoui au Betis, Fekir arrive à un tournant de son aventure. L'écurie ibérique compte sur une grosse vente du joueur dont la clause libératoire a été fixée à 100 M€.

On n'imagine mal un club mettre autant. Toutefois, certains sont prêts à mettre de l'argent pour récupérer le numéro 8 sévillan. AS révèle que Newcastle craque pour l'ancien joueur de l'OL. Un intérêt qui n'est pas récent mais qui se confirme un peu plus. Pour le moment, les Magpies n'ont pas encore fait d'offre. Mais ils devraient passer à l'offensive avec une proposition avoisinant les 35 M€. Ce qui ne devrait pas faire flancher les Andalous, qui veulent faire une grosse plus-value pour un joueur acheté 19,75 millions d'euros, plus 10 M€. Sans oublier que l'OL dispose d'un intéressement de 20% de la plus-value réalisée sur un futur transfert. Enfin, il faut aussi savoir ce que le joueur, très attaché au Betis et dont le nom a été cité à Arsenal, veut faire. Nabil Fekir a l'été pour trancher, lui qui n'a pas caché qu'il espérait retrouver les Bleus et participer au Mondial.