Amical : le FC Barcelone fait chuter Manchester City aux Etats-Unis

La préparation estivale se poursuit pour la plupart des clubs européens, même si beaucoup de joueurs sont encore en vacances suite à l’Euro et à la Copa América ou en train de disputer les Jeux Olympiques avec leur nation. Cette nuit a eu lieu une grande affiche en match amical entre le FC Barcelone et Manchester City, sur la pelouse du Camping World Stadium d’Orlando en Floride. Pour ce duel, le coach Hansi Flick a choisi une formation en 4-2-3-1 : Iñaki Peña, Gerard Martín, C.Lenglet, Sergi Domínguez, Héctor Fort, Marc Casadó, Marc Bernal, Vitor Roque, Pablo Torre, J.Araujo et Pau Víctor.

Tandis que de l’autre côté, l’équipe dirigée par Pep Guardiola évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Ederson, J.Wilson-Esbrand, J.Gvardiol, K.Phillips, R.Lewis, M.Kovačić, N.O’Reilly, J.Grealish, J.McAtee, O.Bobb et E.Haaland. Dans un match équilibré, ce sont les Blaugrana qui ont ouvert le score dans le sillage de Pau Víctor (24e), avant que Nico O’Reilly n’égalise pour les Cityzens quelques minutes plus tard (39e). Mais dans le temps additionnel, Pablo Torre a remis les Catalans devant au tableau d’affichage (45e+2). En seconde période, Jack Grealish a égalisé une seconde fois (60e). Direction la séance de tirs au but remportée par les hommes de Hansi Flick (2-2, 4-1 tab).