Juventus : la shopping-list de Maurizio Sarri pour le mercato

Le 26 février dernier, l'Olympique Lyonnais battait la Juventus en huitièmes de finale aller de l'UEFA Champions League (1-0). Pratiquement six mois après cette rencontre, les deux formations vont se retrouver le 7 août prochain à Turin afin de jouer un match retour décisif pour la qualification en quarts. Et les Gones sont prévenus, ils auront fort à faire pour faire tomber une Vieille Dame qui présente l'avantage d'avoir pu reprendre son championnat national et donc d'enchaîner les rencontres. D'ailleurs, depuis la reprise du football en Italie après l'épidémie de Coronavirus, les Bianconeri ont disputé huit rencontres toutes compétitions confondues (2 en Coupe d'Italie, 6 en Serie A). Dans le détail, ils ont gagné 4 matches, obtenu 3 nuls (dont 2 en Coupe d'Italie) et ils ont perdu 1 rencontre.

La suite après cette publicité

Après 32 journées jouées, les Bianconeri sont leaders de Serie A avec 76 points au compteur. Et la presse transalpine est unanime : les Turinois seront sacrés champions d'Italie 2020. Une saison qui n'a pas été forcément évidente pour la Juve, poussée dans ses retranchements notamment par la Lazio Rome. Le jeu proposé par les troupes de Maurizio Sarri, arrivé l'été dernier en provenance de Chelsea, n'a pas non plus toujours été flamboyant. Malgré cela, Sport Mediaset assure ce lundi que le technicien italien âgé de 61 ans, sauf catastrophe en championnat, restera à la tête de la Juventus l'an prochain. Ce, même si les noms de Pep Guardiola ou de Simone Inzgahi ont été un temps cités à Turin.

Sarri lorgne du côté de l'Italie mais pas que...

Et la publication italienne va même plus loin puisqu'elle explique que, cette fois-ci, Maurizio Sarri aura les pleins pouvoirs sur le mercato d'été. Ce qu'il n'avait pas réellement pu avoir l'an dernier; lui dont l'arrivée n'avait été officialisée que le 16 juin 2019. Mais la donne sera différente cet été donc. Ainsi, en plus d'Arthur (FC Barcelone), d'autres joueurs seront ciblés par l'entraîneur turinois. Sport Mediaset indique qu'il souhaite encore et toujours mettre la main sur Jorginho, qui l'avait déjà suivi lors de son passage de Naples à la Chelsea. Mais Frank Lampard a indiqué récemment qu'il comptait sur lui. Nicolo Zaniolo (21 ans, AS Roma) est aussi l'un des noms cochés par Maurizio Sarri.

En attaque, le technicien italien a aussi des idées en tête pour compenser un probable départ de Gonzalo Higuain, dont le contrat se termine en juin 2021. Et c'est encore au pays que Sarri compte faire ses emplettes. La priorité de la Juventus se nommerait Arkadiusz Milik (26 ans). Le Polonais a enchaîné les blessures à Naples, où son contrat prend fin dans un an. Sarri voit en lui le parfait successeur de Pipita Higuain. Federico Chiesa (22 ans, Fiorentina) est aussi très apprécié par l'entraîneur de la Juve. En dehors de l'Italie, Alexandre Lacazette (29 ans, Arsenal) et Raul Gimenez (29 ans, Wolverhampton) plaisent aussi. Un casting offensif XXL et clinquant. Il reste à savoir lequel de ces joueurs rejoindra Turin. Et a priori, ce sera Maurizio Sarri qui aura le dernier mot !