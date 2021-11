Incidents OL-OM : l'UNFP va aussi porter plainte

À l'instar de Dimitri Payet (34 ans), qui a décidé de porter plainte à la suite du jet de bouteille et des insultes dont il a été victime lors du match, définitivement arrêté, entre l'OL et l'OM dimanche, l'UNFP a indiqué ce lundi son intention de poursuivre en justice l'auteur de cet acte isolé envers l'international français.

L'UNFP, qui a rapidement souhaité apporter et afficher sons soutien au numéro 10 marseillais, va également « se constituer également partie civile au nom de la profession et dans l’intérêt des joueurs et demandera des sanctions exemplaires, suffisamment dissuasives pour que cesse cette violence gratuite qui salit l’image du football professionnel français. » Un soutien de poids pour Dimitri Payet, très choqué par l'agression qu'il a subie au Groupama Stadium.