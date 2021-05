Reims-AS Monaco : les compositions officielles

D'un côté le maintien, de l'autre l'Europe. Le Stade Reims, douzième avec 42 points, accueille l'AS Monaco dans le sprint final et pour le compte de la 36e journée de Ligue 1. Si le maintien dans l'élite semble acquis pour les Rémois qui disposent de cinq points d'avance sur le dix-huitième, les trois dernières journées s'avèrent particulièrement périlleuses, avec un déplacement à Paris, une réception de Bordeaux et donc la réception de l'ASM aujourd'hui. Pour cette partie, Wout Faes et Ghislain Konan, suspendus pour le déplacement à Nîmes, font leur retour dans le onze. Valon Berisha, opéré d’une lésion méniscale à un genou il y a un mois, est absent.

La suite après cette publicité

En face, le club du Rocher, battu par l'Olympique Lyonnais la semaine passée (3-2), a surement dit adieu à ses rêves de titre. Il reste cependant une place en Ligue des champions à aller chercher d'ici à la fin de saison. Sofiane Diop (cheville), Stevan Jovetic (mollet) et Krepin Diatta (covid-19) sont en phase de réathlétisation et sont forfaits. Niko Kovac aligne une équipe cependant très compétitive avec sa pépite Aurélien Tchouaméni au milieu. Le jeune Eliot Matazo est aligné au coup d'envoi.

Les compositions des équipes :

Reims : Rajkovic - Foket, Faes, Abdelhamid, Konan - Munetsi, Cassamá, Chavalerin - Mbuku, Dia, Cafaro.

👀 Rémoises, Rémois, voici les 1⃣1⃣ Stadistes qui débuteront la rencontre face à l'un des ténors du championnat, l'@AS_Monaco !#SDRASM #GoSDR pic.twitter.com/pdsqgcl6O0 — Stade de Reims (@StadeDeReims) May 9, 2021

AS Monaco : Lecomte - Disasi, Maripán, Badiashile - Aguilar, Fofana, Matazo, Tchouaméni, Henrique - Volland, Ben Yedder.