OL : John Textor veut prêter une pépite brésilienne pour doubler le Real Madrid

La suite après cette publicité

20 juin 2022. Après des semaines de négociations, l'Olympique Lyonnais a enfin trouvé son nouvel actionnaire majoritaire. Un certain John Textor. Méconnu dans l'Hexagone, l'homme d'affaires américain est pourtant connu dans le milieu du ballon rond. En effet, il a investi à hauteur de 40% à Crystal Palace. Il est également le propriétaire de Botafogo au Brésil. Un club où il a déjà beaucoup apporté et où il souhaite encore faire de grandes choses. Il voulait notamment faire signer Edinson Cavani et James Rodriguez.

Mais actuellement, la priorité de Textor est surtout de faire prolonger le jeune et prometteur Matheus Nascimento. Âgé de 18 ans, l'attaquant est l'un des grands espoirs de l'écurie brésilienne. Auteur de plus de 150 buts dans les catégories jeunes de Botafogo, il a fait ses premiers pas chez les professionnels à 16 ans, 6 mois et 3 jours. En apprentissage encore, il a marqué 2 buts en 5 titularisations cette saison (14 matches toutes compétitions confondues). Un joueur dont la technique et le sens du jeu, ainsi que la finition, sont mis en avant par la presse brésilienne.

Textor veut prêter sa pépite à l'OL ou Crystal Palace

Ce jeudi, O Globo consacre d'ailleurs un article au joueur né en 2004. Ainsi, on apprend que John Textor veut absolument étendre le bail de sa pépite, puisque son contrat actuel prendra fin en juin 2023. Et pour le convaincre, l'Américain est prêt à lui proposer un drôle de deal. Le plan de John Textor est que Matheus Nascimento prolonge son contrat pour une longue durée. Jusque là, rien de surprenant. Mais le propriétaire de Botafogo souhaite lui proposer un prêt de trois mois en Europe à l'issue de chaque saison de l'écurie brésilienne.

Ainsi, Textor veut l'envoyer à Crystal Palace ou à l'Olympique Lyonnais comme il l'a précisé. «Nous lui avons proposé un contrat qu'aucun autre jeune joueur n'a eu au Brésil. Nous lui proposons un contrat qui lui est extrêmement profitable en tant que joueur, mais qui lui garantit également une place dans le premier groupe d'une des équipes que j'ai en Europe. Il jouera pour Botafogo, mais la saison au Brésil se termine en novembre. Nous pouvons donc le prêter trois mois en Europe pour qu'il apprenne ce que c'est que d'être un joueur de haut niveau».

Le Real Madrid pour Matheus Nascimento

Malgré tout, l'Américain sait qu'il aura fort à faire pour convaincre le joueur de rester. «Nous pourrions le perdre. Qui sait à qui son père a parlé et ce qu'il a traité avec au moins une douzaine d'équipes. Mais j'offre à Matheus une chance de ne pas sauter du précipice en allant trop tôt en Europe. Ces enfants ne sont pas prêts, leur développement tourne mal. Beaucoup de choses peuvent mal tourner dans ce cas». Malgré une proposition alléchante, Textor n'a pas la main. D'autant que le Real Madrid pousse en coulisses pour récupérer le numéro 9.

En effet, le 24 juin dernier, AS a révélé que les Merengues souhaitaient le recruter. Matheus Nascimento a tapé dans l'œil de Juni Calafat, le dénicheur de talents de la Casa Blanca. C'est lui qui a notamment recruté Vinicius Jr, Rodrygo et Federico Valverde. C'est donc encore lui qui est à la manoeuvre pour récupérer le talent de Botafogo, qui serait envoyé avec le Castilla de Raul dans un premier temps. De son côté, John Textor ne désespère pas de le faire prolonger et de faire profiter des qualités de Matheus à l'un de ses clubs. L'OL, qui a souvent misé sur la filière brésilienne, pourrait être l'endroit idéal pour lancer sa carrière en Europe.