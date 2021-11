OL : les confessions d'Anthony Lopes sur sa mauvaise passe et la rumeur Onana

Sans Coupe d'Europe la saison dernière, l'Olympique Lyonnais espérait certainement faire mieux en championnat et en Coupe de France. Malheureusement, les Gones n'ont pas pu décrocher une place en Ligue des Champions en terminant quatrièmes de Ligue 1, et ce après avoir également été éliminés de la coupe nationale dès les quarts de finale. Avec Rudi Garcia aux manettes, le club rhodanien a souvent été critiqué en 2020-2021, et certains joueurs ont connu de mauvaises passes tel qu'Anthony Lopes. Etincelant en première partie de saison, le Portugais l'a moins été en deuxième.

Avant le déplacement à Rennes dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 (dimanche à 20h45), le portier âgé de 31 ans s'est longuement confié dans un entretien accordé au Progrès. L'occasion pour lui de faire son autocritique : «l’an dernier, ma première partie était aboutie, plutôt positive, mais la deuxième a été très compliquée, humainement, sportivement. Mon seul regret c’est d’avoir pu créer quelques doutes dans les têtes de certains. (...) Je sais où j’ai péché, et ce que j’ai dû faire pour me remettre la tête à l’endroit. J’ai été pas mal aidé aussi, en redémarrant cette saison. Dans une carrière, tout ne peut pas être tout rose. Il me fallait redonner un gros coup de collier.»

«Il fallait que je me retrouve»

Et ce gros coup de collier, Anthony Lopes l'a redonné dès cet été lorsque la rumeur de l'arrivée d'André Onana à Lyon était de plus en plus forte. Les Gones cherchaient en effet un autre portier mais le Camerounais n'a finalement pas signé en Rhône-Alpes. Mais de son côté, l'international portugais (14 capes) s'est un peu plus bougé. «On parlait d’un autre gardien, et je n’en voulais qu’à moi-même, parce que je n’avais pas fait le nécessaire, au moins lors des derniers mois. Mais c’est sûr que ça a provoqué un gros sursaut d’orgueil. Il fallait que je me retrouve, que je sois celui que j’étais avant, et celui que je vais continuer à être pendant longtemps. Je n’ai pas encore tout vu», a lâché le numéro 1 lyonnais.

Néanmoins, la venue du gardien de l'Ajax Amsterdam n'aurait pas perturbé Anthony Lopes, qui aurait «relevé le challenge» comme il l'a expliqué au quotidien local : «je suis dans un très grand club, j’ai un gros caractère, une forte personnalité, et quand je dois passer en mode « guerrier », je le fais. Je dois l’être à chaque entraînement, à chaque match, et c’est aussi mon jeu qui veut cela.» Avec Julian Pollersbeck et Malcolm Barcola, le principal concerné a forcément moins de concurrence cette année, mais les dernières rumeurs lui ont été bénéfiques. En espérant que cela dure.

