Real Valladolid : les cartes pourraient être rebattues pour Hatem Ben Arfa

Arrivé au Real Valladolid en cours de saison, Hatem Ben Arfa (33 ans) n'avait pas vraiment brillé pour ses débuts en Espagne. La faute à une trop longue période passée sans jouer (8 mois). Utilisé à seulement deux reprises en Liga (30 minutes de jeu en tout), le Français ne vivait pas l'aventure espérée. Chez les observateurs du club ibère, un départ en fin de saison était même presque acté. Cependant, la tendance est un peu moins affirmative au sein du club de Castille-et-León. Car l'arrêt forcé de la Liga est passé par là et va peut-être rebattre les cartes.

C'est en tout cas ce qu'espère son entraîneur Sergio González. « C’est vrai que Ben Arfa n’était pas au même niveau que ses partenaires en hiver. Mais maintenant, avec cette pause, il a fait de gros efforts et il est meilleur. Il se rend compte qu’il est désormais au même niveau que le reste de l’équipe. Nous aurons un Ben Arfa différent, j’espère qu’il pourra atteindre son meilleur niveau. Un nouveau scénario se présente à lui. Il est content, souriant. C’est une autre personne parce qu’il a vu que cette situation a fait qu’il est désormais comme les autres et ça le motive. J’espère qu’il nous aidera à faire de bons matches et à gagner », a-t-il déclaré au Diario de Valladolid.

Valladolid attend un nouveau Ben Arfa

Un espoir confirmé par le directeur sportif du club Miguel Ángel Gómez au micro de la radio Cadena SER « C’est un joueur pour qui, quand on l’a recruté, on se disait qu’il allait beaucoup apporter une fois qu’il aurait atteint son meilleur niveau. Nous sommes convaincus qu’il va y arriver. Ces deux mois, toute l’équipe s’est bien comportée (durant le confinement). Hatem y a vu une opportunité pour se mettre au niveau, c’est comme repartir de zéro. Dans le contexte précédent, il arrivait dans une équipe en rodage donc c’était difficile d’y faire sa place. »

Et si HBA parvient à signer une belle fin de saison, Valladolid se dit prêt à envisager une suite à leur collaboration. « Nous sommes ouverts à tout et nous sommes très contents de lui. Il est venu pour six mois parce qu’il voulait jouer en Liga, mais il n’y a aucun accord pour la saison prochaine. Le club a compris que c’était la ligne de conduite à suivre, à savoir regarder comment il se sent au sien de l’équipe et voir son rendement. Si ça se passe bien, On devra tous s’asseoir autour d’une table. Nous ne fermons pas la porte à l’idée de le voir continuer l’aventure. » A Ben Arfa de jouer !