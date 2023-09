Leonardo Bonucci est toujours furieux contre la Juventus

La suite après cette publicité

Les choses ne s’arrangent pas entre Leonardo Bonucci et son ancien club, la Juventus. Mis au placard après s’être mis d’accord avec la Vieille Dame pour être 5e ou 6e défenseur central dans la hiérarchie, le champion d’Europe 2021 a finalement été poussé vers la sortie au cœur de l’été. Humilié, il souhaite se venger et envisage d’aller en justice contre son ancien club, réclamant ainsi des dommages et intérêts à son ex-employeur. Après avoir déversé une première sa colère, l’Italien de 36 ans est toujours aussi rancunier à en croire ses nouvelles déclarations à Kicker.

«Quitter l’Italie, pour être honnête, ce n’était pas dans mes projets. La Juventus était ma vie, j’ai pensé y jouer pour la dernière année de ma carrière, mais je ne veux pas parler de la Juve pour le moment, rappelle le joueur, qui ne fait pas une croix sur la Squadra Azzurra. J’ai parlé avec Luciano Spalletti il ​​y a deux semaines. Il m’a dit que je devais jouer beaucoup de matchs pour revenir avec les Azzurri. Je sais que c’est difficile, mais mon objectif principal est d’être parmi les convoqués pour l’Euro.» Malgré les années qui passent, l’ambition est toujours là.