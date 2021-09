PSG : la vision de Jean-Claude Blanc pour le Parc des Princes

Lors de la conférence de presse de présentation de Lionel Messi, le président du Paris SG Nasser Al-Khelaïfi avait évoqué l'avenir du Parc des Princes. Son directeur général délégué Jean-Claude Blanc, interrogé par La Gazzetta dello Sport, en a dit un peu plus sur ce sujet et sur sa vision pour l'enceinte parisienne.

«L’arrivée d’un grand joueur comme Messi (...) doit pousser le club à penser à la meilleure manière d’avancer, en innovant avec courage, en profitant des opportunités, pour rebondir ou capitaliser un investissement important. Le Parc des Princes, nous l’avons déjà rénové en profondeur et il est très performant d’un point de vue commercial, mais nous voudrions tout de même passer des 48 000 places actuelles à 60 000, en mettant en avant, comme au Juventus Stadium, la proximité entre les supporters et les joueurs qui intimide les adversaires et rend notre équipe presque invincible», a-t-il lâché.