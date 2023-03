Barçagate : l’arbitrage de la remontada face au PSG au cœur du scandale Negreira

La suite après cette publicité

Nul ne sait encore quelles sanctions sont prises contre le FC Barcelone et ses ex-dirigeants impliqués (Sandro Rosell et José Maria Bartomeu notamment), mais une chose est sûre : la réputation du club blaugrana est sacrément entachée par l’affaire Negreira. L’ancien vice-président du comité technique des arbitres espagnols, José Enríquez Negreira, est accusé d’avoir été payé par les Culers afin d’obtenir les faveurs des arbitres. Ce que le Barça nie en bloc. Cet après-midi, AS relaie une nouvelle information qui risque de faire grand bruit en France, et surtout du côté de Paris. L’agence de presse espagnole EFE a en effet eu accès à un compte-rendu fait par Negreira au Barça, un document qui est actuellement étudié par la justice.

Et ce compte-rendu concerne un match tristement célèbre pour les supporters du Paris Saint-Germain : le 6-1 encaissé au Camp Nou en huitième de finale retour de Ligue des Champions en 2017. L’arbitre de la rencontre Deniz Aytekin avait déjà fait polémique bien avant la diffusion de ce rapport. Celui-ci accable un peu plus l’Allemand. Negreira et son fils ont ainsi reconnu dans leur compte-rendu qu’il y a eu plusieurs erreurs d’arbitrage en faveur du Barça et notamment sur deux actions déterminantes du match. A savoir le penalty non sifflé pour une faute de Mascherano sur Di Maria à la 84e minute, alors que le PSG perdait 3-1, mais était qualifié. Et un penalty généreux accordé à Luis Suarez et transformé par Neymar à la 91e minute, ce qui a permis aux Blaugranas d’avoir une dernière chance de se qualifier.

Concernant l’action de Mascherano, le rapport Negreira stipule qu’il y a : « le coup de pied de Mascherano sur Di Maria lors d’une occasion de but évidente dans la surface de Barcelone. (…) Bien que l’arbitre n’ait rien signalé, la décision correcte aurait été d’accorder un penalty contre Barcelone et d’expulser le défenseur argentin. » Pour ce qui est du penalty sifflé en faveur de Luis Suarez, il est écrit dans le rapport que : « le joueur profite d’un léger contact sur la poitrine pour se laisser tomber. (…) La décision correcte aurait été de ne pas accorder de penalty. » Enfin, une troisième action est également citée : celle du penalty accordé à Neymar au début de la deuxième période (et transformé par Messi) : « le penalty accordé à Neymar à la 47e minute, juste après le début de la seconde période était très sévère ».

Ce match n’était toutefois pas la seule rencontre de Ligue des Champions ayant fait l’objet de compte-rendu de Negreira. La police a trouvé un document chez l’ancien dirigeant du Barça, José Contreras, où il est indiqué que les rapports commandés à Negreira concernaient des matches de Liga, mais aussi des rencontres de Ligue des Champions. Ainsi, tous les matches disputés par les Blaugranas lors de l’édition 2016/2017 ont été analysés.