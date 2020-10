Serie A : la Juventus accrochée par le Hellas Vérone

La semaine passée, avant son match de Ligue des Champions, la Juventus n'avait pu faire mieux qu'un match nul contre Crotone (1-1). On attendait donc impatiemment de voir quelle allait être la proposition des hommes d'Andrea Pirlo ce dimanche soir contre le Hellas Vérone, à domicile, à quelques jours seulement du choc en C1 contre le FC Barcelone. Malgré une nette domination en première période, les Juventini ont eu chaud. Ils ont d'abord encaissé un but, refusé pour un hors-jeu avant qu'Alvaro Morata ne marque. L'Espagnol était à son tour signalé hors-jeu. Score à la pause 0-0.

Au retour des vestiaires, le temps avançant, on s'inquiétait pour les joueurs de la Juve. Ils encaissèrent d'ailleurs un but par Favili (0-1, 60e). Toujours privés Cristiano Ronaldo, les Piémontais voyaient entrer en jeu Kulusevski. C'est d'ailleurs lui qui égalisait du pied gauche après un joli petit festival sur son côté droit (1-1, 78e). Avec ce resultat, les Juventini préparent au plus mal leur choc européen et restent positionnés à la cinquième place du championnat italien.