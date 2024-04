Real Madrid : l’impressionnante transformation physique d’Arda Güler

Arda Güler a, semble-t-il, pris en considération les recommandations de Carlo Ancelotti et de son staff médical. Car non, l’international turc ne s’est pas arrêté à ses états d’âme qui pouvaient parfois polluer l’ambiance en interne ces derniers mois. Derrière ces petites polémiques liées à son comportement et son manque de temps de jeu (il a participé à 98 minutes de jeu cette saison) au Real Madrid, l’international turc s’est réfugié dans le travail et à l’évidence, les résultats sont déjà là.

Comme le rapporte Relevo ce mercredi, l’ancien joueur de Fenerbahçe a mis l’accent sur le travail foncier, d’une part, pour éviter de rechuter après ses blessures récalcitrantes l’ayant plombé depuis août, et de l’autre, pour s’adapter aux exigences du très haut-niveau d’aujourd’hui. Désormais, Güler ne rechigne plus sur les efforts et se rajoute des séances quotidiennes chez lui, en plus de s’être imposé un régime hypercalorique pour prendre en masse musculaire. D’ailleurs, sa dernière photo postée sur Instagram met assez bien en lumière ce travail sous-terrain. Relevo ajoute que certains habitués de Valdebebas seraient impressionnés de la récente transformation du joueur. C’est certain, Güler est sur la bonne voie.