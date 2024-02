Arda Güler commence à casser la tête au Real Madrid !

Tout va bien du côté du Real Madrid en ce moment. Le club est bien positionné pour remporter le championnat espagnol, est encore en course dans sa compétition fétiche la Ligue des Champions, a réglé le dossier Mbappé, et s’est assuré de conserver Carlo Ancelotti. Autant dire que les supporters du Real Madrid dorment sur leurs deux oreilles en ce moment. Mais dans la presse locale, il y a tout de même un sujet qui commence à faire un peu polémique : Arda Güler. Ou du moins, c’est un dossier où beaucoup ne comprennent pas à quoi joue le Real Madrid.

Un sujet qui commence d’ailleurs à tendre le coach italien. « J’ai eu une pensée avant le but de Modric et après le but, j’ai eu une autre pensée. Je pense qu’il le comprend et s’il ne le comprend pas, rien ne va se passer, mais je n’ai pas à donner d’explications », expliquait-il après la victoire du week-end face à Séville. Avant le match, il s’était déjà positionné à ce sujet : « qu’Arda Güler ne joue pas est une question de compétition avec les autres. Je choisis les 11 qui jouent et certains ont du mal à entrer, car ils ont perdu beaucoup de temps à cause des blessures. Il est très jeune et doit être patient ».

Une situation qui se tend

Et comme l’explique AS, le joueur qui n’a joué que 92 minutes au total cette saison toutes compétitions confondues commence à poser problème. Le joueur est contrarié, et ne comprend pas pourquoi il ne joue pas régulièrement. Surtout, il n’hésite pas à le montrer. Le journal cite par exemple ce match contre Almeria où il a jeté sa chasuble d’échauffement lorsqu’il a compris qu’Ancelotti ne le ferait pas entrer. Face à Séville le week-end dernier, il se préparait à entrer, mais le but de Modric a changé les plans de son coach. Et le malaise du Turc était visible et non dissimulé lorsqu’il a appris qu’il n’allait pas fouler la pelouse du Bernabéu.

Des attitudes qui agacent les Madrilènes, surtout pour un joueur aussi jeune qui n’a encore rien montré. L’entourage du joueur serait aussi en train de mettre la pression sur le staff madrilène, ce qui passe logiquement assez mal à Valdebebas. Les deux parties sont donc dans une situation difficile, à tel point que le média espagnol évoque un avenir incertain pour le joueur à Madrid…