OL : le message d'adieu de Lucas Paqueta à Bruno Guimarães

Après avoir participé à la victoire du Brésil face au Paraguay (4-0), Bruno Guimarães et Lucas Paqueta sont rentrés dans leur club. Cependant, seulement l'un des deux rentrera à Lyon puisque Bruno Guimarães a signé à Newcastle United lors des derniers jours du mercato. Les deux partenaires en sélection qui ont évolué ensemble sous les couleurs lyonnaises depuis l'arrivée de Paqueta en septembre 2020 ont développé une amitié très forte, qu'a souhaité témoigner l'ancien milanais sur son compte Instagram : «mon pote, le jour est venu de te dire au revoir, je voulais te remercier avant toute autre chose, pour l'amitié, les rires et tous les moments passés ensemble, a écrit l’ancien Milanais sur son compte Instagram. »

Il continue en expliquant l'impact que son ami a eu sur lui : «pour m'avoir aidé à retrouver ma meilleure version ! Je pense que sans ton amitié je ne serais pas là ! Merci d'être ce gars sans mots, avec un cœur immense et une énergie contagieuse! Tu vas tellement me manquer, sur et en dehors du terrain ! Tu mérites tout ce que tu as vécu! Tu seras toujours dans mon coeur! Je t'aime tellement ! », écrit-il en légende de son post, accompagné d'une vidéo. Sous la publication, le nouveau joueur de Newcastle a souhaité répondre : «merci frère. Comme je te l'ai dit mille fois, tu es un frère que je n'ai jamais eu, ce fut un immense plaisir de jouer et d'être à tes côtés au quotidien, tu vas beaucoup me manquer. Mais la vraie amitié est celle qui ne finira jamais et je suis sûr que nous serons ensemble pour toujours mon pote ! Sache que tu peux compter sur moi pour tout et que ton bonheur est le mien. Je t'aime et casse tout en France comme tu l'as fait depuis ton arrivée ! Soyons ensemble au Brésil et pour la vie !! C'est juste un rendez-vous plus tard !! Je t'aime mon frère»