Real Sociedad-FC Barcelone : les compos probables

Deux matches pour s'offrir le premier titre de la saison en Espagne. Voilà le défi qui attend les quatre équipes en lice dans cette formule de la Supercoupe d'Espagne, version "Final Four". Une compétition qui débute ce soir (20h) avec la première demi-finale opposant la Real Sociedad et le FC Barcelone, sur la pelouse de l'Estadio Nuevo Arcángel de Cordoue.

Pour cette rencontre, Imanol Alguacil devrait aligner selon SPORT un 4-3-3 à la pointe duquel, le trio Oyarzabal-Portu-José pourrait confirmer son excellente forme et faire trembler la défense catalane. Côté Blaugrana, Ronald Koeman devrait quant à lui, faire confiance à son 4-2-3-1, au sein duquel Pedri semble définitivement installé aux côtés de Messi et des Français, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.