Inter : la réaction d'Antonio Conte après le titre

Après 9 longues saisons, le Juventus Football Club a finalement lâché son précieux titre à la concurrence et en l'occurrence à l'Inter Milan, couronné champion d'Italie après son succès 2-0 face à Crotone. Plus de dix ans après son dernier titre, en 2009-2010. Alors forcément, Antonio Conte, multiple champion de Serie A avec la Juve (comme joueur et entraîneur) n'a pas caché sa joie au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

« C'est certainement l'un de mes succès les plus importants dans ma carrière. Ce n'était pas un choix facile de venir à l'Inter où l'équipe n'était pas compétitive pour gagner quelque chose d'important. J'ai accepté le défi avec beaucoup de désir et je pense que nous avons été récompensés pour tous les grands sacrifices que nous avons consentis », a notamment déclaré en direct à 90° minuto l'Italien. Avant de poursuivre avec une métaphore : « c'est l'équipe qui a gagné. La disponibilité qu'ils m'ont donnée était totale. Ils m'ont fait confiance dans le chemin que j'ai indiqué et avec beaucoup de travail et d'engagement nous avons finalement réussi à ramener le bateau au port. »