LdC : l’étonnant motif d’absence d’Adriano pour la finale

La fête avait commencé bien avant la finale chez Adriano. Alors que son ancien club l’Inter Milan affrontait Manchester City samedi soir à l’occasion de la finale de Ligue des Champions à Istanbul, le légendaire attaquant brésilien n’a pas pu répondre à l’appel. Pourtant convié à endosser le rôle de consultant d’ESPN Brasil pour l’évènement, «L’Empereur» a tout simplement manqué son vol.

Ce dimanche, la presse brésilienne avance les motifs de ce contre-temps. Censé décoller depuis Rio dans la journée de samedi, Adriano a en effet été aperçu à trois fêtes différentes la veille. Contacté par la chaîne le lendemain en vue de l’important dispositif mis en place pour la rencontre, le Brésilien était manifestement tombé dans les bras de Morphée et est ainsi resté injoignable toute la matinée. C’est donc finalement depuis le Brésil qu’il a dû regarder son ancien club s’incliner face à Manchester City (1-0).

