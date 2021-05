Simone Inzaghi quitte la Lazio

La Lazio a officialisé ce jeudi soir le départ de son entraîneur Simone Inzaghi. Un temps proche de signer une prolongation de contrat avec le club romain, le technicien italien a finalement décidé de céder aux avances de l’Inter, qu’il devrait rejoindre dans les prochaines heures. Ancien attaquant de la Lazio de 1999 à 2010, le frère de Filippo Inzaghi s’était installé sur le banc des Biancocelesti en 2016, et avec eux il avait réussi à remporter la Coupe d’Italie en 2019, et la Super Coupe d’Italie en 2017 et 2019, tout en permettant au club de retrouver la Ligue des Champions.

« Nous respectons la remise en question d'un entraîneur et, avant cela, d'un joueur qui, depuis de nombreuses années, a lié son nom à la famille de la Lazio et aux nombreux succès des biancocelesti », communique ainsi le club de la ville éternelle, qui explique donc avoir accepté le départ de Simone Inzaghi vers l'Inter.