Melvin Bard inscrit un golazo ! L'OL prend le large contre La Gantoise !

50e | Avec ce superbe but de Melvin Bard, l'Olympique Lyonnais a pris le large au meilleur des moments. L'équipe de Rudi Garcia se donne de l'air.

49e | Le Golazo de Melvin Bard (3-1) !

Entré en jeu à la pause, Ryan Cherki délivre un amour de ballon vers la gauche de la surface. Melvin Bard contrôle devance Alessio Castro-Montes et délivre une lourde frappe dans la lucarne droite de Thomas Kaminski.

47e | Passage en 4-2-3-1 pour l'Olympique Lyonnais. A la pause, Ismaël Diomandé, Rayan Cherki, Memphis Depay et Bruno Guimaraes sont entrés en jeu. Côté La Gantoise, Sulayman Marreh est remplacé par Jordan Botaka

46e | Sulayman Marreh fait faute dans la moitié de terrain lyonnais sur Melvin Bard. Coup franc vite joué par l'Olympique Lyonnais.

46e | C'est reparti suite au coup de sifflet de l'arbitre. Les joueurs de l'Olympique Lyonnais engagent et s'organisent dans leur moitié de terrain.

Deuxième période

Jeff Reine-Adélaïde savoure son retour sur les terrains

Après une rupture des ligaments croisés, le milieu offensif retrouve ses sensations en cette présaison. Dans ce match, il a délivré deux passes décisives et s'est exprimé au micro de Canal +.

🗨️ "Ça me fait vraiment plaisir de rejouer avec l'@OL après avoir été éloigné des terrains si longtemps"



Welcome back Jeff Reine-Adélaïde ! 💪 @jreineadelaide pic.twitter.com/s83919XAp8 — Canal Football Club (@CanalFootClub) July 22, 2020

Mi-temps !

Première période très solide de l'Olympique Lyonnais qui mène 2-1 contre une équipe belge de La Gantoise qui a offert une belle opposition. Karl Toko Ekambi a ouvert le score d'une belle frappe en début de rencontre (21e). Joachim Andersen a ensuite commis une faute dans sa surface et Anderson Niangbo a transformé un penalty en deux temps (34e). Juste avant la pause, Bertrand Traoré s'est chargé de redonne l'avantage à l'OL qui mène désormais 2-1 (42e).

À la pause, la #teamOL mène 2-1 sur le terrain du @KAAGent !



⚽ Des buts signés KTE et Bertrand Traoré sur 2 passe D. de @jreineadelaide !#GNTOL pic.twitter.com/6l9Fs8UnE3 — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2020

45e | Bertrand Traoré frappe un corner vers le premier poteau mais le ballon est repris par la défense belge.

43e | Réaction rapide de l'Olympique Lyonnais qui reprend l'avantage dans cette partie sur une action rapidement jouée. Les Gones ont bien réagi à l'égalisation des Belges.

42e | Bertrand Traoré redonne l'avantage à l'OL (2-1) !

Situé sur la gauche, Jeff Reine-Adélaïde joue une touche rapidement et trouve en profondeur Bertrand Traoré qui part vers l'entrée de la surface. Il trompe la vigilance de Thomas Kaminski d'un ballon piqué qui se loge au fond des filets.

42' Touche rapidement jouée et @jreineadelaide lance parfaitement Bertrand Traoré qui pique son ballon devant le gardien ! #GNTOL 1-2 pic.twitter.com/snSTS7cDVi — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2020

40e | Rafael essaye de servir sur la droite Bertrand Traoré mais sa passe est mal assurée et file en touche.

39e | Sur le bord du terrain, Rayan Cherki, Bruno Guimaraes et Ismaël Diomandé sont à l'échauffement côté lyonnais.

37e | Igor Plastun reçoit un carton jaune suite à une faute pour La Gantoise

35e | Sur un temps fort, La Gantoise a réussi à égaliser face à l'Olympique Lyonnais. Tout est à refaire pour l'équipe de Rudi Garcia.

34e | Anderson Niangbo égalise (1-1) !

L'ancien joueur de Wolfsberg et Salzbours, Anderson Niangbo frappe fort son penalty dans l'axe mais Ciprian Tatarusanu repousse la tentative de l'Ivoirien. Néanmoins, ce dernier suit bien et dépose le ballon au fond des buts lyonnais.

34’ Anderson Niangbo trapt eerst nog op Tatarusanu maar legt de rebound wel binnen. Penalty na een fout op Plastun in de zestien #GNTOL pic.twitter.com/cgYLzAwuc0 — KAA Gent (@KAAGent) July 22, 2020

33e | Penalty pour La Gantoise

Auteur d'une faute dans sa surface sur Igor Plastun, Joachim Andersen concède un penalty.

31e | Alessio Castro-Montes la frappe !

Le latéral droit de La Gantoise porte le ballon et se présente seul excentré sur la droite et frappe juste devant la surface lyonnaise. Sa frappe écrasée est captée par Ciprian Tatarusanu.

29e | La Gantoise se lance dans une séquence de possession. Le club belge fait redescendre légèrement le bloc lyonnais.

28e | Dans les couloirs, les pistons Melvin Bard et Rafael offrent pas mal de solutions côté lyonnais. Les Rhodaniens utilisent bien la largeur.

27e | Intéressant en début de partie, les joueurs de La Gantoise ont du mal à se montrer dans le camp lyonnais depuis quelques minutes.

26e | L'Olympique Lyonnais maîtrise bien ce début de match et évolue très haut. Les Gones intensifient leur pressing.

25e | Faute d'Igor Plastun sur Karl Toko Ekambi dans sa moitié de terrain à une bonne trentaine de mètres de ses buts. Coup franc pour l'Olympique Lyonnais qui ne donne rien.

23e | Trouvé sur la droite de la surface, Bertrand Traoré contrôle et tente une frappe enroulée. Celle-ci s'envole nettement au-dessus du but de Thomas Kaminski.

22e | Début de match idéal pour l'Olympique Lyonnais avec cette ouverture du score de Karl Toko Ekambi. Les Rhodaniens continuent de se porter vers l'avant.

21e | Karl Toko Ekambi ouvre le score (1-0) !

Trouvé sur la gauche de la surface par Jeff Reine-Adélaïde qui a profité d'un bon pressing de Maxence Caqueret pour hériter du ballon, Karl Toko Ekambi ouvre le score d'une lourde frappe dans la lucarne droite. Il surprend Thomas Kaminski.

21' Bon pressing de @MaxenceCaqueret qui profite à @jreineadelaide, celui-ci sert Karl Toko Ekambi qui enroule une frappe lumineuse dans la lucarne ! #GNTOL 0-1 pic.twitter.com/NcchFrwY7X — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2020

19e | L'Olympique Lyonnais commence à se rapprocher un peu plus de la surface adverse. Les Rhodaniens ont de grandes difficultés toutefois dans les dernières passes.

17e | Excellente ouverture de Thiago Mendes vers l'entrée de la surface pour Karl Toko Ekambi qui surprend Thomas Kaminski avant de s'emmêler les pinceaux et perdre les ballons.

16e | Beaucoup de déchet dans ce début de match. Les deux équipes ont du mal à produire du jeu.

15e | Excellent retour sur la gauche devant sa surface de Rafael sur Dylan Mbayo. Le Brésilien se montre autoritaire et éloigne le danger.

14e | Décalé par Maxence Caqueret sur la droite de la surface, Rafael centre vers le point de penalty pour Joachim Andersen. Le Danois est devancé par Igor Plastun.

13e | Karl Toko Ekambi tente de décaler Bertrand Traoré sur la gauche de la surface. Le Burkinabé s'emmêle les pinceaux.

12e | Coup franc frappé sur la gauche à 30 mètres des buts. Marcelo est trouvé sur la droite de la surface. Le Brésilien tente une frappe croisée qui passe à gauche du but.

11e | Jeff Reïne-Adélaïde provoque sur la gauche et réalise une belle remontée de balle. Il est finalement stoppé irrégulièrement par Alessio Castro-Montes. Coup franc à 30 mètres des buts.

9e | Long ballon sur la droite pour Rafael mais Michael Ngadeu devance le latéral brésilien et éloigne le danger.

8e | Igor Plastun reçoit l'assistance des soigneurs mais se relève. Le défenseur central ukrainien est solide.

7e | Suite à un corner frappé sur la droite, Igor Plastun reprend de la tête au-dessus des buts de Ciprian Tatarusanu. Il reste au sol suite à un contact avec Marcelo.

6e | Lancé sur la droite, Jordan Otako déborde et centre en bout de course. Le ballon est contré en corner.

5e | Début de match assez calme pour l'instant. Les deux équipes sont en train de se jauger.

4e | Lancé sur la droite, Karl Toko Ekambi manque de prendre le meilleur sur Igor Plastun. Finalement, le ballon termine sa course en sortie de but.

3e | La Gantoise prend le contrôle du ballon et essaye de construire dans sa moitié de terrain. Les Belges sont bien organisés.

2e | Première faute de la partie signée Rafael sur son ancien coéquipier Elisha Owusu. La Gantoise joue rapidement le coup franc au milieu du terrain.

1re | C'est parti suite au coup de sifflet de l'arbitre. Les joueurs de La Gantoise engagent et essayent d'avancer sur le terrain.

Début du match

Les joueurs rentrent sur le terrain et se placent. Les deux capitaines effectuent le toss au milieu du terrain.

19h42 | Les deux équipes sont dans le tunnel

L'Olympique Lyonnais évolue en blanc et La Gantoise porte son maillot bleu.

19h35 | Elisha Owusu retrouve l'OL

Milieu ghanéen de 22 ans né à Montreuil, Elisha Owusu a été formé à l'Olympique Lyonnais. Arrivé à l'été 2019, il s'est affirmé du côté de La Gantoise en jouant 41 matches la saison dernière.

L’Olympique Lyonnais informe du transfert d’Elisha OWUSU formé à l’OL, au club de KAA GENT (La Gantoise), pour un montant de 1 M€ et un intéressement de 20% de la plus-value sur un futur transfert. #Mercato pic.twitter.com/3w9R91u12s — Olympique Lyonnais (@OL) June 21, 2019

19h30 | Thiago Mendes enchaîne

Intéressant depuis le début de la préparation, le milieu brésilien sort d'un match plutôt sérieux contre le Celtic Glasgow. De nouveau titulaire, il tentera de s'illustrer ce soir contre La Gantoise.

19h25 | Comme on se retrouve ...

En Ligue des Champions lors de la saison 2015/2016, La Gantoise et l'Olympique Lyonnais se sont rencontrés en phase de poules. Les deux équipes s'étaient quittés sur un match nul 1-1 lors de la rencontre aller tandis que La Gantoise s'est imposé 2-1 lors du match retour.

19h20 | Lyon veut continuer d'enchaîner

Pour sa préparation, l'Olympique Lyonnais s'est montré à la hauteur des attentes. Débutant par une large victoire 12-0 contre Port Valais (D6 Suisse), les hommes de Rudi Garcia ont ensuite dominé l'OGC Nice (1-0). S'inclinant contre les Glasgow Rangers (2-0), ils s'étaient ensuite bien rattrapé face au Celtic (2-1). De quoi bien se préparer en vue de la finale de la Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain (rencontre à suivre sur notre live commenté).

19h15 | Les joueurs sont arrivés

19h12 | Lyon joue en blanc

Pour ce match amical, l'Olympique Lyonnais évoluera avec son maillot blanc.

Dans le vestiaire lyonnais avant #GNTOL à 19h45 🔴🔵 pic.twitter.com/AGCsHf0X5D — Olympique Lyonnais (@OL) July 22, 2020

19h10 | Le onze de La Gantoise

Les Buffalos se présentent dans un 4-3-3 avec Thomas Kaminski dans les buts. Jordan Botaka, Michael Ngadeu, Igor Plastun et Alessio Castro-Montes composent la défense. Dans l'entrejeu, on retrouve Nurio Fortuna, Elisha Owusu et Sven Kums. Enfin, plus haut, ce sont Alexandre de Bruyn, Dylan Mbayo et Anderson Niangbo qui prennent place.

Onze starting XI tegen Olympique Lyonnais 💪🏼🔵⚪️#GNTOL pic.twitter.com/6QKSKyd8lQ — KAA Gent (@KAAGent) July 22, 2020

19h05 |Le onze de l'Olympique Lyonnais

L'Olympique Lyonnais se présente dans un 3-4-3 avec Ciprian Tatarusanu comme dernier rempart. Le portier roumain est devancé par Marcelo, Jason Denayer et Joachim Andersen. Rafael et Melvin Bard assurent les rôles de pistons alors que Thiago Mendes et Maxence Caqueret assurent le double pivot. Enfin, Bertrand Traoré et Jeff Reine-Adélaïde accompagnent Karl Toko Ekambi en attaque.

19h | Bienvenue à la Ghelamco Arena

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre en direct commenté la rencontre amicale opposant La Gantoise à l'Olympique Lyonnais à la Ghelamco Arena de Gent. Le coup d'envoi est prévu à 19h45.