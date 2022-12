La FIFA pense à introduire une nouvelle règle déjantée pour les matches du Mondial 2026

Déjà très critiquée pour avoir fait passer la Coupe du Monde 2026 à 48 équipes, la FIFA n’est pas avare en matière d’innovations décriées. The Athletic nous apprend d’ailleurs que pour le prochain Mondial, l’instance dirigeante du football réfléchirait à introduire une nouvelle règle pour la phase de poules. Pour rappel, le passage à 48 sélections impliquerait le passage de la formule « 8 poules de 4 » à « 16 poules de 3 » avec l’instauration de seizièmes de finale (les 2 premiers de chaque groupe seraient qualifiés). Même si la position officielle de la Fifa reste inchangée, plusieurs sources dont The Guardian affirment, à ce titre, qu'il y a eu des "discussions informelles" et des "conversations de couloir" à Doha sur les avantages d'organiser la compétition avec 12 groupes de quatre équipes plutôt que 16 groupes de trois.

La suite après cette publicité

Si, avec un tel format, le Mondial 2026 pourrait alors atteindre un total de 104 matchs si les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures équipes classées troisièmes, se qualifient pour la phase à élimination directe, la FIFA réfléchit également à d'autres innovations... Pour rajouter un peu de piment, l'instance pourrait décider d’attribuer des points de bonus au cours de la phase de groupes. Ainsi, en cas de match nul, il y aurait une séance de tirs au but et l’équipe gagnante se verrait donc attribuer un point de plus que son adversaire. Cette séance pourrait même se tenir avant le coup d’envoi du match. La raison ? Si elle se tient après la rencontre, les risques de manipulation du résultat seraient élevés.