FC Barcelone : les socios veulent Xavi sur le banc

Ronald Koeman pourrait faire les frais du début de saison raté du FC Barcelone. L'avenir du Néerlandais semble s'écrire plus que jamais loin du club catalan, les dirigeants Blaugrana réfléchissent à cette option et auraient d'ores et déjà quatre noms en tête. Sport a demandé l'avis des supporters, à travers un sondage auquel 24 000 personnes ont participé. Xavi, ancien joueur et capitaine du Barça, en est ressorti grand gagnant, avec 53 % des votes en sa faveur.

En deuxième position on retrouve Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, avec 24 %, même si ce dernier avait démenti tout intérêt du FC Barcelone. Enfin Andrea Pirlo, qui serait la priorité de Joan Laporta, n'a lui récolté que 5 % des suffrages, notamment du fait de son manque d'expérience. Enfin, 18 % des participants ont voté en faveur de Marcelo Gallardo. Reste à savoir ce qu'il en sera dans un futur qui semble proche, même si pour se séparer de Koeman, le Barça devra débourser 12 M€.