Rodri ouvre la porte à un transfert au Real Madrid

Le 28 octobre dernier, Rodri (28 ans) a été élu Ballon d’Or 2024 lors d’une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris. L’Espagnol, pièce-maîtresse du Manchester City de Pep Guardiola et élément important de la sélection espagnole sacrée championne d’Europe en Allemagne, a été récompensé pour son travail de l’ombre très précieux. Pourtant, beaucoup ne l’imaginaient pas remporter ce prestigieux trophée puisque Vinicius Jr (Real Madrid, Brésil) était le grand favori. Mais finalement, l’ancien de l’Atlético de Madrid a déjoué tous les pronostics. Heureux comme jamais, le milieu de terrain, qui est actuellement blessé, profite de son temps libre pour faire la tournée des médias.

Hier soir, il était d’ailleurs l’invité de l’émission El Larguero sur la Cadena SER. L’occasion pour lui de revenir sur son élection et toutes les polémiques. « Le jour où nous y allons, tout change et les événements s’enchaînent rapidement. Quand j’ai appris que Madrid n’irait pas au gala, l’optimisme a augmenté. Tout s’est passé à la volée. […] L’information dont nous disposions était que le format avait changé et que le gagnant ne serait découvert qu’à la fin. Jusqu’à l’ouverture de l’enveloppe, personne ne m’a rien dit. » Relancé au sujet de la cérémonie et du Real Madrid, il a confié : « je ne sais pas s’ils iront à d’autres galas ou non. C’est une décision qu’ils prennent pour leurs raisons.»

Rodri ne dit pas non au Real Madrid

Il a ajouté : « Vinicius est l’un des meilleurs au monde. La polémique qui l’entoure ? C’est un gars intelligent et il se rendra compte que plus il fera attention au terrain, mieux il sera. Les athlètes sont aussi ce qu’ils représentent à l’extérieur et il est important de prendre soin de cette partie-là. » Puis, il a avoué qu’il aurait voté pour Dani Carvajal, Vinicius Jr et lui-même, sans forcément donner l’ordre. Toujours sur les ondes de la Cadena SER, Rodri a également été questionné sur son avenir, lui qui est heureux de la prolongation de Pep Guardiola à Manchester City. « Il me reste deux ans de contrat, le moment approche de reparler. Guardiola est une incitation importante. Je me sens très apprécié au club. »

Toutefois, il n’a pas fermé la porte à un départ, lui dont le nom revient avec insistance chez les Merengues. Le footballeur, né à Madrid, a avoué : « évidemment, quand le Real Madrid vous appelle, le meilleur club de l’histoire et le plus titré, avec ce que cela signifie, c’est un honneur. Il faut toujours y prêter attention. Cela va sans dire. » Puis, il a évoqué la suite et la fin de sa carrière. « Cela pourrait parfaitement être une possibilité de terminer ma carrière en Angleterre. Le pays m’a tout donné et je suis tombé amoureux du football anglais. Mais l’Espagne est mon pays. Je suis toujours la Liga, le niveau des équipes augmente de plus en plus… » Enfin, il a confié que « Villarreal serait un bon endroit » pour terminer sa carrière.