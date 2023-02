PSG : Neymar est abattu

La suite après cette publicité

Une histoire sans fin. Ce dimanche lors de la victoire spectaculaire du PSG face à Lille (4-3), Neymar s’est une énième fois blessé sous les couleurs parisiennes. Après la rencontre, l’international brésilien a passé des premiers examens pour connaître la nature de sa blessure. Ces derniers ont révélé une entorse à la cheville, mais pas de fracture. Un nouveau bilan sera effectué dans 48 heures.

En tout cas, c’est un nouveau coup dur pour l’ancien joueur du FC Barcelone, qui se blesse alors que les échéances importantes arrivent pour lui et son club. Sur les réseaux sociaux, le numéro 10 a publié une story révélatrice avec une photo de sa cheville droite et le message « Again and again » (encore et encore, NDLR), suivi d’un emoji en pleurs.

