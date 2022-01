Manchester United prête Amad Diallo aux Glasgow Rangers

Bien que Manchester United ne trouve pas toujours la bonne formule en attaque, les Red Devils possèdent un secteur offensif très fourni avec Ronaldo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Edinson Cavani et Mason Greenwood. Face à cette concurrence, Anthony Martial a déjà quitté Old Trafford en prêt en direction du Séville FC.

Arrivé de l'Atalanta Bergame en janvier dernier contre un chèque de près de 25M€, le jeune international ivoirien Amad Diallo a également été prêté par les Red Devils pour cette dernière semaine du mercato hivernal. Il portera le maillot des Glasgow Rangers sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de saison, lui qui n'a disputé qu'à peine plus de 300 minutes pour l'équipe première depuis qu'il évolue en Angleterre.

🆕 #RangersFC are today delighted to announce the loan signing of @Amaddiallo_19 from @manutd until the end of the season.