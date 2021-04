Florentino Pérez réagit à la situation des Girondins de Bordeaux !

C’est une nouvelle qui a secoué le football français ce jeudi. Le fonds d'investissement américain King Street, actionnaire du club, avait décidé d’abandonner le club et de ne plus le soutenir financièrement. Le club a depuis été placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Dans une interview accordée à AS, le président du Real Madrid Florentino Pérez est revenu sur son projet avorté de Super League. Il a utilisé l’exemple des Girondins pour illustrer les graves problèmes économiques du football européen. « On a pensé que la Super League accorderait plus d’intérêt aux parties. Et je pense que la nouvelle réforme de l’UEFA ne résout pas non plus le problème, car ce qui a été présenté n’est même pas meilleur que ce qu’il y a. Et en plus, on ne peut pas attendre 2024. (…) Cette année, avec une saison sous l’emprise de la pandémie, les pertes se situeront entre 2 000 et 2 500 millions d’euros. Les Girondins de Bordeaux viennent de faire faillite. Soit on fait quelque chose bientôt, soit de nombreux clubs vont faire faillite aussi. »