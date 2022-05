Real Madrid : la déclaration forte de Florentino Pérez sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un président heureux. Samedi soir sur la pelouse du Stade de France, Florentino Pérez a vu son Real Madrid remporter la Ligue des Champions 2021-2022 après une victoire contre Liverpool en finale (1-0). Alors forcément, le boss de la Casa Blanca était tout sourire en réaction d'après-match. Et au micro de Movistar, ce dernier n'a pas manqué l'occasion d'évoquer la non arrivée de Kylian Mbappé, qui a finalement prolongé au Paris Saint-Germain. Et les mots sont très forts.

«Le Real Madrid continuera toujours à travailler pour avoir les meilleurs joueurs, mais Mbappé est déjà oublié, il ne s'est rien passé. Madrid a fait une saison parfaite et c'est un problème oublié. Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas, il y a la fête du Real Madrid», a envoyé le président des Merengues après la rencontre dans l'enceinte francilienne.