Qualifs Euro 2020 : la Hongrie ou l'Islande pour la France, pas d'Euro pour Erling Haaland

Si une grande partie des sélections nationales jouaient ce soir un match amical, d’autres poursuivaient leur chemin dans les qualifications pour l’Euro 2021. Et ce soir se tenaient les dmii-finales des playoffs. Huit rencontres exactement. Programmée plus tôt dans la soirée, la Géorgie a été la première à se qualifier grâce à un but du joueur d'Anorthosis, Tornike Okriashvili. Elle a ensuite été imitée sans trop de difficulté par la Hongrie, victorieuse en Bulgarie 3 buts à 1.

Idem pour l'Islande, qualifiée face à la Roumanie grâce à un doublé de Sigurdsson (2-1). Hongrois et Islandais s'affronteront d'ailleurs pour décrocher le dernier ticket dans le groupe de la France (avec l'Allemagne et le Portugal). Ensuite, il a fallu se montrer un peu plus patient puisque le reste des rencontres a donné lieu à des prolongations. A ce petit jeu, la Serbie a fini par éliminer la Norvège grâce à un doublé de Milinkovic-Savic. Erling Haaland est donc privé d'Euro.

Enfin, il a fallu aller jusqu'aux tirs au but pour voir l'Irlande du Nord, la Slovaquie et l'Ecosse se qualifier. Les Irlandais qui ont ainsi provoqué une nouvelle désillusion pour la Bosnie de Miralem Pjanic. Après avoir manqué la dernière Coupe du Monde 2018 en Russie, les Bosniens n'ont toujours pas réussi à se qualifier pour un Championnat d'Europe depuis que la Bosnie ne fait plus partie de la Yougoslavie.

Résultats de la soirée :

Bulgarie - Hongrie : 1-3 (Yomov pour la Bulgarie ; Orban, Kalmar, Nikolic pour la Hongrie)

Programme des finales de playoffs qui se joueront le 12 novembre prochain :