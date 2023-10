Manchester United : le coup de pression de Harry Maguire

La suite après cette publicité

Varane, Lisandro Martinez, Aaron Wan-Bissaka, Tyrell Malacia, Luke Shaw et Sergio Reguilon. Il a fallu tous ces absents pour que Harry Maguire débute un match de Premier League cette saison, face à Brentford le week-end dernier. Une première titularisation pour le défenseur anglais devenu la risée des fans au fil des mois, mais qui continue à être appelé en équipe nationale par le sélectionneur Gareth Southgate.

Et c’est à l’occasion du rassemblement de la sélection anglaise que Maguire (30 ans) a lâché les chevaux, devant la presse. Pour parler de son traitement à Manchester United. « Je ne vais pas rester assis ici toute ma vie à jouer une fois par mois. Si cela continue, je suis sûr que le club et moi-même allons nous asseoir et discuter de tout cela », a-t-il lancé au sujet de son temps de jeu.

Maguire défend son bilan

Harry Maguire, sous contrat jusqu’en 2025, agite d’ores et déjà la menace d’un départ lors du mercato hivernal. Il a aussi rappelé que Manchester United avait refusé de discuter avec West Ham d’un possible transfert lors du dernier mercato estival. « Je crois en mes capacités et cela a été difficile. Je veux jouer et me sentir important pour le club. Pour le moment, je n’ai pas joué autant que je le souhaiterais. C’est l’essentiel. »

Et Maguire de glisser un petit tacle à Erk ten Hag, entraîneur en difficulté, avec déjà 6 défaites toutes compétitions confondues cette saison. « Mon bilan sous ce manager parle de lui-même. Mon pourcentage de victoire lorsque j’ai joué est incroyablement élevé. Si vous regardez mes 15 à 20 dernières titularisations en club et en sélection, je suis vraiment content de mes performances », a-t-il ainsi poursuivi. Reste que le retour attendu de Varane pour la reprise du championnat devrait malgré tout le pousser sur le banc de touche…