Nice : l’étrange absence remarquée d’Aaron Ramsey

À Marseille, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout ont déjà repris l’entraînement. À Paris, idem pour Kylian Mbappé, Neymar et Marquinhos. Mais à Nice, Aaron Ramsey, qui a passé nettement moins de temps que les cinq joueurs cités ci-dessus au Qatar, manque toujours à l’appel. Éliminé dès la phase de poules avec le Pays de Galles, l’ancien pensionnaire de la Juventus est en effet absent de l’entraînement.

Une mauvaise nouvelle qui fait tache dans l’actualité niçoise après l’annonce de l’arrivée très attendue de Jean-Claude Blanc dans la galaxie INEOS. Interrogé en conférence de presse, Lucien Favre ne s’est d’ailleurs pas beaucoup étendu sur la question. « Non, il n’est pas rentré. Je crois que la Coupe du Monde a été difficile à digérer pour lui », a-t-il indiqué, dans des promus relayés par RMC Sport. De quoi relancer le débat sur une recrue de luxe (3 M€ annuels).

Dante vole à son secours

« Aaron va apporter un plus. Il a été un peu perturbé par des blessures en Italie. Il faut lui laisser le temps, physiquement, de revenir à son meilleur niveau. Il est créatif, finisseur. Il a le timing pour aller dans la surface au bon moment », disait de lui Arsène Wenger en août dernier. Mais depuis, Ramsey c’est surtout 1 but et 1 passe décisive avec les Aiglons. Pas de quoi emballer les foules. Cette absence prolongée, alors que sa sélection a été sortie tôt du Mondial, interpelle.

Heureusement pour lui, le Gallois peut compter sur le soutien du pompier de service, Dante. « On lui a accordé quelques jours de repos supplémentaires, il faut respecter cela. Ce n’est pas évident quand on passe du temps dans d’autres villes, l’adaptation, les blessures, la Coupe du Monde. Parfois, il faut aussi respecter l’être humain. Il est en contact constant avec le club. J’espère qu’il sera opérationnel rapidement pour nous aider. Il peut apporter son expérience. » Pas très influent en trois mois de compétition, Aaron Ramsey saura-t-il faire mentir ses détracteurs à son retour ? Encore faut-il que l’on connaisse sa date de reprise.