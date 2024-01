Bruno Cheyrou annonce son départ de l’OL Groupe

Entre l’Olympique Lyonnais et Bruno Cheyrou, c’est définitivement terminé. Après avoir quitté ses fonctions de responsable de la cellule de recrutement du club rhodanien en juin dernier, l’ex-milieu de terrain tricolore avait été réaffecté au sein d’Eagle Football par John Textor, désireux d’opérer une refonte complète de l’organigramme de sa nouvelle écurie. En charge du «bien-être des joueurs» et de la passerelle entre tous les clubs membres de la galaxie Textor jusqu’à ce jour, le dirigeant de 45 ans vient d’officialiser son départ de l’OL Groupe, ce jeudi.

«Après plus de trois années passées au sein de l’OL Groupe, il est temps pour moi d’écrire une nouvelle page professionnelle. J’ai été fier de travailler pour cette grande institution et des belles rencontres que j’ai pu y faire. Je souhaite le meilleur au club pour l’avenir», a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Régulièrement pointé du doigt par les supporters rhodaniens et pour ses choix discutables, le natif de Suresnes quitte donc l’OL par la petite porte.