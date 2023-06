JT Foot Mercato : le Bayern Munich veut frapper fort cet été

Le Bayern Munich multiplie les pistes

Le mercato est lancé en Bavière et de nombreux dossiers pourraient bientôt aboutir… Il y a déjà le cas Harry Kane ! Le champion d’Allemagne a trouvé un accord avec le joueur de Tottenham, d’après Bild. Mais il reste maintenant à convaincre son équipe de le laisser filer et ce sera sûrement plus difficile. En tout cas, pour l’instant les deux parties n’ont pas trouvé de terrain d’entente. Le Bayern va revenir à la charge avec une nouvelle offre qui dépassera les 80 M€, d’après la BBC, un montant qui a été refusé par Daniel Levy, le président des Spurs. Le Bayern serait assez confiant quant à ses chances de boucler ce dossier… L’arrivée de Kim Min-Jae est également dans les tuyaux et d’après nos informations, le défenseur du Napoli a choisi le club allemand ! Courtisé par plusieurs grands clubs anglais, il préfère donc rejoindre le Bayern qui est prêt à payer la clause libératoire du joueur, elle s’élève à 47 M€. Le joueur percevra un salaire de 10 M€ net par saison, et signera un contrat longue durée. Mais son transfert ne devrait pas se faire avant la vente de Lucas Hernandez ! Le Paris Saint-Germain veut le faire venir et négocie actuellement avec son club. Les négociations avancent bien et l’opération pourrait se conclure sur un transfert d’environ 40 M€ ! Mais le Bayern et son coach Thomas Tuchel ont prévu d’autres transferts. De nombreux joueurs sont dans le viseur du Bayern pour cet été. L’ancien entraîneur de Chelsea et du PSG aimerait ainsi chiper un des cadres du FC Barcelone ! En effet, il apprécierait beaucoup le profil de Frenkie de Jong et aurait demandé à sa direction de le faire venir. Petit hic, le Barça ne semble pas vendeur… Reste à savoir si le club catalan craquera ou non en cas d’offre alléchante. Mason Mount est également pisté par les Bavarois ! Alors que Manchester United est en échec sur ce dossier, le Bayern souhaiterait en profiter. Mais là encore, c’est le club du joueur qui bloque… Pour l’instant, Chelsea réclame environ 75 M€ en échange de l’international anglais. Les Munichois surveilleraient également Federico Chiesa, annoncé sur le départ de la Juventus. Enfin, d’après Bild, trois autres noms figureraient aussi dans la liste de Thomas Tuchel, mais ils sont peut-être un peu plus inattendus ! Il y a d’abord Kalvin Phillips qui n’a jamais vraiment réussi à s’imposer sous la direction de Pep Guardiola. Autre milieu de terrain apprécié par Tuchel, c’est Ibrahim Sangaré. Le joueur du PSV Eindhoven a l’avantage d’être disponible pour une somme abordable… environ 35 M€. Et le dernier nom évoqué par le quotidien n’est autre que Youcef Atal ! L’international algérien pourrait jouer un rôle de doublure dans le couloir droit, alors que Kyle Walker pourrait également débarquer, mais lui plutôt pour être titulaire ! Pour finir, le Bayern dispose de trop de gardiens, avec le retour de blessure de Manuel Neuer et du prêt d’Alexander Nübel ! Et la direction du club aurait tranché. A priori, Neuer devrait retrouver sa place de numéro 1, laissant Yann Sommer et Nübel derrière dans la hiérarchie. Ces deux gardiens pourraient partir et se trouver un nouveau défi. Le portier suisse et l’ancien de Monaco sont tous les deux dans le viseur de Stuttgart ! Reste à savoir lequel des deux réussira à obtenir les faveurs du club…

Le choix fort de Mané pour son avenir

Après une saison compliquée pour ses débuts avec le Bayern, Sadio Mané est enfin sorti du silence ! Il a évoqué ses difficultés et son avenir en Bavière, des propos relayés par Sport1. «Si tout se passe bien, je reviendrai au Bayern. J’aime les défis et le Bayern est un grand défi. C’est à moi de faire tout ce qu’il faut pour relever ce défi. C’était une saison très compliquée, ça arrive.», a-t-il avoué avant d’ajouter à propos de son altercation avec Leroy Sané : «Quelque chose comme ça peut arriver. C’est arrivé. Nous avons pu résoudre ce petit problème. Parfois, c’est bien de résoudre les problèmes, mais peut-être pas de cette façon. C’est derrière nous maintenant.» Mané préfère donc oublier cette première saison et se tourne maintenant vers la suivante !

Les officiels du jour

L’AC Milan a enregistré une nouvelle recrue, au poste de gardien de but ! Le club lombard l’a annoncé ce mercredi, il s’agit de Marco Sportiello, qui évoluait à l’Atalanta. Il est désormais lié à Milan jusqu’en 2027. Et puis, toujours en Italie Andrea Pirlo est le nouvel entraîneur de la Sampdoria ! L’objectif sera certainement de faire remonter l’équipe en Serie A. Pirlo a signé un contrat de deux ans… Enfin, Manchester City tient sa première recrue. Les Skyblues ont enregistré l’arrivée de Mato Kovačić, qui s’est engagé pour les 4 prochaines saisons avec le champion de Premier League… Son transfert est estimé à 40 M€.