Aaron Ramsdale rempile à Arsenal jusqu’en 2028

Véritable taulier d’Arsenal depuis son arrivée en août 2021, le gardien de but anglais Aaron Ramsdale s’est non seulement imposé dans les buts des Gunners, mais a également pu connaître le football européen (Ligue Europa cette année et Ligue des Champions la saison prochaine) et la sélection des Three Lions (3 sélections depuis 2021). L’AFC, dauphin de Manchester City au classement à deux journées de la fin, vient d’officialiser la prolongation de contrat de son international anglais, et ce jusqu’en 2028.

« Nous sommes tous très heureux qu’Aaron ait signé un nouveau contrat. L’évolution d’Aaron au cours des deux dernières années a été exceptionnelle, grâce à ses performances, à sa contribution et à son adaptation générale au club. C’est formidable que nous continuions à construire notre avenir avec nos plus grands talents dans notre jeune équipe. Nous sommes tous impatients de voir Aaron, le joueur et la personne, évoluer encore longtemps au sein du club de football », a déclaré l’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta dans le communiqué sur le site officiel.

