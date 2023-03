Shakira se serait battue avec la mère de Gerard Piqué

La suite après cette publicité

Entre Gerard Piqué et Shakira, la séparation ne se passe pas vraiment très bien. Difficile en même temps quand on sait que le footballeur a trompé la Colombienne dans leur propre maison. Chaque jour apporte son lot de révélations sur Piqué et son ex-compagne.

Ce mercredi, plusieurs médias ibériques, dont El Comercio, relayent une rumeur, qui avait été évoquée récemment en Espagne. Shakira se serait disputé avec la mère du joueur avec laquelle des coups auraient été échangés. On ne sait pas pour autant quand aurait eu lieu cette bagarre entre les deux femmes. Il faut aussi préciser que la mère de Piqué aurait aidé son fils à dissimuler ses infidélités et à cacher son histoire d’amour avec Clara Chia, alors qu’il se trouvait encore avec Shakira. La suite au prochain épisode…

