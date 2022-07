OL : Jeff Reine-Adelaïde savoure son retour et fixe ses ambitions

Longtemps privé de football suite à deux ruptures des ligaments croisés, Jeff Reine-Adelaïde n'a pas dit son dernier mot. De retour dans le groupe de Peter Bosz, l'ancien du SCO Angers compte bien se faire une place, et ce malgré la forte concurrence. Interrogé pour RMC Sport, le natif de Champigny-sur-Marne en a également profité pour dévoiler ses ambitions.

«Mentalement, je me sens très bien. Les épreuves que j’ai traversées sont derrière moi et elles me font du bien aujourd’hui. L’essentiel, c’est de prendre du plaisir sur le terrain avec mes coéquipiers. Ce sont des expériences qui ont été très difficiles pour moi, j’ai été absent pendant un an. Mais ces expériences vont m’aider pendant toute ma carrière. (...) Je continue de progresser et je m’entraîne le plus sérieusement possible. Avec les matchs amicaux, on monte en puissance. Mon objectif est d’être sur le terrain et d’aider le club pour cette nouvelle saison. Il y aura une belle concurrence, il y a des supers joueurs au milieu de terrain. Mais cette concurrence doit surtout nous aider à faire de grandes choses cette saison», a ainsi assuré le milieu offensif du club rhodanien.