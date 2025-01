OM : Amine Gouiri est arrivé à Marseille

L’arrivée d’Amine Gouiri à l’Olympique de Marseille ne fait plus aucun doute. Ce matin, nous vous révélions qu’un accord total entre le club phocéen et le Stade Rennais avait été trouvé. L’international algérien débarque sur la Canebière pour remplacer Elye Wahi, parti à l’Eintracht Francfort.

La suite après cette publicité

Amine Gouiri est-il une bonne recrue pour l'OM ? Oui Non Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Marseille va débourser environ 20 M€ dans l’opération et l’officialisation arrivera sans doute une fois la visite médicale effectuée. Le joueur se trouve en tout cas déjà à Marseille. Il a été pris en photo à son arrivée à l’aéroport de Marignane et a d’ores et déjà annoncé la couleur : «on va se voir au Vélodrome dès dimanche avec la victoire !»