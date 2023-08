OL : deux clubs de L1 lorgnent Johann Lepenant

Arrivé à l’OL durant l’été 2022 en provenance de Caen après une première saison pleine de promesses en Normandie (35 matches de Ligue 2), l’international espoir tricolore Johann Lepenant n’imaginait sans doute pas autant jouer au sein du club rhodanien pour sa première saison. Mais avec 34 matches (1 but et 2 passes décisives en 2022-23), le natif de Granville, qui est engagé jusqu’en juin 2027, a connu une première année riche dans l’élite, notamment les six derniers mois où il a participé à la bonne deuxième partie de son équipe.

La suite après cette publicité

Et si après 3 journées de championnat, l’entame n’est pas fameuse pour les septuples champions de France, Johann Lepenant (20 ans) a été titularisé à deux reprises. Mais l’arrivée très probable d’un nouveau numéro 6, comme le réclame Laurent Blanc depuis cet hiver, pourrait l’inciter à poursuivre son expérience du haut niveau loin de Lyon. Selon nos informations, Lorient et Clermont sont très intéressés à l’idée de le récupérer en prêt. Reste à connaître la position du club rhodanien, l’avis du milieu et de ses représentants et surtout les conditions de l’opération.