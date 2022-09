C4 : Nice et Cologne dos à dos

C'est dans un contexte chaotique qu'a débuté ce match de Ligue Europa Conference entre l'OGC Nice et Cologne. Pour rappel, la rencontre avait été décalée de près d'une heure (de 18h45 à 19h40) en raison de violents affrontements entre les supporters des deux équipes entraînant deux blessés graves dont un ayant été poignardé. Un triste spectacle en tribunes donc qui n'a pas empêché le coup d'envoi de ce match. À domicile, les Niçois se faisaient surprendre rapidement par les visiteurs. C'est l'attaquant allemand Steffen Tigges qui ouvrait le score dans cette rencontre (17e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, la formation emmenée par Lucien Favre finissait par égaliser. Andy Delort transformait un penalty obtenu par son coéquipier Laborde (1-1, 62e). L'ancienne Rennais n'était pas loin du deuxième but des Aiglons quelques secondes plus tard mais il voyait la barre repousser son tir (63e). Le score ne bougera plus. Nice débute sa campagne européenne par un match nul à domicile. Mais on retiendra surtout les tristes débordements qui ont encore gâché la fête ce jeudi soir...