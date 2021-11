ASSE-PSG : Yvann Maçon harcelé après son tacle sur Neymar

La suite après cette publicité

Déferlement de haine. Si l'AS Saint-Étienne a livré une belle prestation face au Paris Saint-Germain, même après avoir été contrainte d'évoluer à 10 contre 11, cela n'a pas empêché la formation de Claude Puel de s'incliner 3-1 ce dimanche, pour le compte de la 15ème journée de Ligue 1. Mais l'un des faits marquants de cette partie à Geoffroy-Guichard restera la sortie sur civière d'un Neymar en larmes, après une mauvaise réception sur sa cheville gauche, à la suite d'un tacle glissé d'Yvann Maçon.

Le jeune joueur de 23 ans, qui a donc indirectement et involontairement blessé la star brésilienne des Rouge et Bleu, a d'ailleurs été pris à partie sur les réseaux sociaux, de manière assez virulente. Le club stéphanois est rapidement monté au créneau pour défendre Yvann Maçon et dénoncer ce genre d'incidents. « C'est avec beaucoup d'amertume que l'ASSE déplore une nouvelle fois la vague de haine et d'insultes dont est victime l'un de ses joueurs sur les réseaux sociaux après cet ASSE-PSG. Yvann Maçon ou un autre, le harcèlement en ligne doit cesser. »