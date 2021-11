PSG : Mauricio Pochettino donne des nouvelles de Neymar

La suite après cette publicité

Lourdement touché à la cheville suite à un contact avec Yvann Maçon lors de ASSE-PSG (1-3), Neymar a quitté la pelouse de Geoffroy-Guichard sur civière. Et les nouvelles ne sont pas forcément bonnes. Présent en conférence de presse à l'issue de la rencontre, Mauricio Pochettino a donné quelques nouvelles de son numéro dix brésilien.

« Il n'y a pas plus à dire pour l'instant, si ce n'est la douleur qu'il a ressentie à la jambe avec sa cheville qui a tourné. On aura les examens demain et on verra, » avant de préciser au micro de Prime Vidéo que l'action n'était pas belle. « Il va falloir voir ça demain mais à la télévision... Les images sont impressionnantes. J'espère que ce n'est pas un gros problème et qu'il sera rapidement de retour avec l'équipe. Mais l'action n'est pas belle, » a ainsi commenté le technicien argentin. C'est tout le Paris Saint-Germain qui tremble après cette grosse blessure de Neymar...