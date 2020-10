Journal du Mercato : tout s’accélère au FC Barcelone, le Stade Rennais poursuit son recrutement ambitieux

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On démarre ce JT en France où le PSG pourrait faire face à une forte concurrence dans le dossier Antonio Rüdiger (27 ans). Tottenham, l'Inter Milan et la Roma se montreraient également intéressés. Sky Sport Germany avance même que les Blues disposeraient d'un accord avec les Spurs pour le prêt de l'international allemand, avant d'ajouter que Chelsea négocie toujours avec Paris.

Selon les informations du Télégramme, Ibrahima Diallo (21 ans) devrait s'envoler pour la Premier League et Southampton. Le milieu de terrain brestois devrait y parapher un contrat de 4 ans avec les Saints. Le Stade Brestois recevra, lui, près de 15 M€ dans l'opération.

À Monaco, Jorge (24 ans) pourrait bien vivre ses dernières heures sur le Rocher. Indésirable depuis plusieurs saisons, Téléfoot révèle que le latéral brésilien quittera l'AS Monaco dans les prochaines heures pour s'engager avec le FC Bâle sous forme de prêt avec option d'achat.

De son côté, Jean-Michaël Seri (29 ans) pourrait revenir en Ligue 1. Prêté à Galatasaray, la saison passée, le milieu de Fulham intéresserait l'OM, selon Sky Sports. Pour rappel, l'ancien Niçois est toujours sous contrat avec le club anglais jusqu'en 2022.

Enfin, Wylan Cyprien (25 ans) se rapprocherait de la Serie A et de Parme. Selon les informations de Téléfoot, le club italien serait en négociations avancées avec l'OGC Nice pour le prêt avec option d'achat de l'ancien Lensois, qui n'entre pas dans les plans de Patrick Vieira cette saison.

Le focus du jour en France

On passe à notre premier focus du jour sur le Stade Rennais. Le club breton, en pleine effervescence depuis l'ouverture du marché, serait toujours à la recherche d'un défenseur central.

Selon Ouest-France, deux pistes se dégageraient ces derniers jours. La première, menant à William Saliba (19 ans), prêté par Arsenal à l'ASSE, la saison passée. Les Gunners verraient d'un bon œil un nouveau prêt du défenseur français et Rennes pourrait sauter sur l'occasion. Seulement, RMC Sport révèle, cet après-midi, que la direction rennaise aurait bouclé l'arrivée de Daniele Rugani (26 ans). Le joueur devrait être prêté au Stade Rennais jusqu'à la fin de la saison et serait attendu dans la soirée pour passer sa visite médicale. Enfin, le Stade Rennais garde un œil sur deux autres profils en cas d'échec : Juan Foyth (22 ans), en grande difficulté du côté de Tottenham, et Mohamed Simakan (20 ans), qui pourrait quitter Strasbourg contre un chèque 20 M€.

Autre poste ciblé par les dirigeants rennais, celui de latérale gauche. Avec la blessure longue durée de Faitout Maoussa (22 ans), les Rouge-et-Noir vont devoir s'activer pour lui trouver un remplaçant. Et la solution devrait se nommer Dalbert (27 ans). Selon Téléfoot, le latéral de l'Inter devrait être prêté avec option d'achat (13 M€) par les Nerazzurri, une information confirmée par le président rennais, Nicolas Holveck.

Au milieu, Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) ne devrait, lui, pas venir en Bretagne. Le Stade Rennais n'a pas réussi a se mettre d'accord avec l'OL, malgré les envies d'ailleurs de l'international espoir. Lyon en demande 25 M€ et Rennes ne serait pas favorable à investir une telle somme. L'ancien Angevin devrait donc prendre la direction de la Bundesliga et du Hertha Berlin, qui aurait formulé une offre de 27 M€, acceptée par le board lyonnais.

Enfin, M'Baye Niang (25 ans) pourrait, lui, quitter Rennes d'ici la fin du mercato. Selon Sky Sport Italia, l'attaquant sénégalais serait en discussions avec le Torino, l'un de ses anciens clubs. Désireux de renforcer son secteur offensif, le club italien aurait ciblé l'ancien du Milan AC et pourrait passer à l'action dans les prochains jours.

Les infos du jour à l'étranger

On prend la direction de l'étranger, et l'Allemagne où Mario Götze (28 ans) aurait un nouveau prétendant. Suivi aux quatre coins de l'Europe, le champion du Monde 2014 présente l'avantage d'être libre et aurait tapé dans l'œil du Hertha Berlin. Sport Bild révèle que Bruno Labbadia, l'entraineur du club berlinois aurait contacté directement le joueur. Affaire à suivre...

De son côté, Andreas Pereira (24 ans) va être prêté par Manchester United à la Lazio. Les Red Devils ont officialisé le prêt de l'international brésilien, pour la saison à venir. Le natif de Dufel, en Belgique, a passé sa visite médicale aujourd'hui et devrait rapidement être officialisé par l'autre club de Rome.

Toujours en Italie, Matteo Darmian (30 ans) va s'engager avec l'Inter Milan. Après une saison à Parme, le latéral italien va passer sa visite médicale dans les prochaines heures, comme l'explique Sky Italia, avant de signer un contrat de trois avec les Nerazzurri.

La Juventus, elle, aurait trouvé un accord avec la Fiorentina pour l'arrivée de Federico Chiesa (22 ans). La Gazzetta dello Sport révèle, dans son édition du jour que l'ailier italien pourrait atterrir à Turin dans le cadre d'un prêt payant de 20 M€ payé en deux fois (10 M€ cette saison + 10 M€ la saison prochaine), assorti d'une option d'achat fixée à 35 M€ + 5€ de variables. Une opération totale qui pourrait atteindre les 60 M€ pour l'une des révélations de la saison dernière en Serie A.

Enfin, selon les informations de Sky Sports Germany, Callum Hudson-Odoi (19 ans) se rapprocherait fortement du Bayern Munich. Barré par les nombreuses arrivées du côté de Chelsea, l'ailier anglais souhaiterait rejoindre la Bavière. Les clubs seraient même très proches d'un accord pour un transfert sec.

Le focus du jour à l'étranger

On passe à notre deuxième focus du jour sur le FC Barcelone bien décidé à frapper fort après le recrutement de Sergiño Dest (19 ans). Les Blaugranas pourraient notamment passer à l'action dans le dossier Memphis Depay (26 ans). Annoncé sur le départ, le Néerlandais veut rejoindre la Catalogne et un chèque de 25 M€ pourrait convaincre l'Olympique Lyonnais de lâcher son attaquant.

Autre secteur de jeu, où le Barça pourrait recruter, la défense. La direction catalane serait sur le point de proposer son milieu de terrain brésilien, Rafinha (27 ans) + une somme d'argent contre un pack incluant Eric García (19 ans) et le latéral gauche ukrainien Oleksandr Zinchenko (23 ans). Reste à savoir si Manchester City acceptera cette proposition. Pour rappel, les Cityzens attendraient au moins 30 M€ pour lâcher leur défenseur espagnol. En cas d'échec dans ce dossier, AS révèle que le Barça aurait ciblé le défenseur de l'AS Monaco, Guillermo Maripán (26 ans). Arrivé la saison passée en Principauté, le défenseur chilien ne semble pas entrer dans les plans de Niko Kovač, pour la saison à venir.

C'est surtout dans le sens des départs que le mercato barcelonais s'agite. Ousmane Dembélé (23 ans) pourrait être en partance pour Manchester United, à en croire Mundo Deportivo. Le quotidien catalan ajoute que Paul Pogba aurait convaincu l'ancien Rennais de le rejoindre du côté d'Old Trafford. Seul problème, le Barça a laissé entendre qu'il comptait sur le Français et qu'il n'était pas à vendre. Affaire à suivre...

Deux autres Français pourraient, eux aussi, quitter la Catalogne avant la fin du mercato. En délicatesse avec son genou depuis plusieurs mois, Samuel Umtiti (26 ans) pourrait être l'un d'entre eux. Il se murmure en coulisse que le Barça chercherait activement une porte de sortie au champion du Monde 2018. Même cas de figure pour Jean-Clair Todibo (20 ans). L'ancien Toulousain disposerait, cependant, de plusieurs pistes, notamment en Angleterre. Alors qu'Everton a manifesté un intérêt pour le défenseur français, Fulham se montrerait encore plus pressant et aurait même déjà proposé une offre de 18 M€ au club espagnol.

Les principaux officiels du jour

L'AS Monaco prête pour cette saison son latéral gauche brésilien Jorge (24 ans) au FC Bâle.

Du côté des officialisations, le Benfica a annoncé le départ de Carlos Vinícius (25 ans). L'ancien Napolitain est prêté à Tottenham jusqu'à la fin de la saison. Un prêt payant de 3 M, assorti d'une option d'achat de 42M€.

Annoncé du côté de l'OM, Luis Suárez (22 ans, Watford) va finalement rejoindre Granada. L'attaquant colombien a été cédé à son club partenaire contre un chèque de 11 M€.

Le défenseur italien, Fabio Depaoli (23 ans) va rester en Serie A, cette saison. Le latéral droit s'est engagé avec l'Atalanta Bergame sous forme de prêt avec option d'achat, en provenance de la Sampdoria.

L'AS Roma vient d'annoncer l'arrivée de Borja Mayoral (23 ans) sous la forme d'un prêt de deux ans en provenance du Real Madrid. Ce prêt coûtera 1 M€ aux Giallorossi, qui prennent en charge l'intégralité du salaire de l'Espagnol et inclut une option d'achat.

De son côté, Enzo Zidane (25 ans) est officiellement libre comme l'air. L'UD Almería a annoncé la résiliation à l'amiable de la dernière année de contrat du joueur formé à la Castilla. Pour rappel, Zidane a été annoncé récemment tout proche du WAC au Maroc.

En Premier League, West Ham a annoncé ce vendredi matin la signature du latéral droit du Slavia Prague Vladimir Coufal (28 ans). L'international tchèque s'est engagé jusqu'en juin 2023 avec les Hammers.

Sheffield United s'offre Rhian Brewster (20 ans), grand espoir anglais de Liverpool. Montant estimé de l'opération : 25 M€ + bonus. Les Reds ont inclus une clause de rachat valable 3 ans.

Enfin, Saint-Étienne avait annoncé son départ, Leicester officialise, aujourd'hui, son arrivée. Wesley Fofana (19 ans) s'est engagé avec les Foxes jusqu'en 2025 contre un chèque de 40 M€.

