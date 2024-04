AS Rome : Daniele De Rossi donne des nouvelles d’Evan Ndicka

Victime d’un malaise en plein match dimanche dernier contre l’Udinese, le défenseur de la Roma Evan Ndicka (24 ans) est sorti de l’hôpital lundi. Après des examens, les médecins ont écarté des problèmes cardiaques et pensent plutôt à un « traumatisme thoracique avec pneumothorax gauche minime ». Des nouvelles rassurantes pour le Franco-Ivoirien qui a eu la visite de ses coéquipiers à l’hôpital. En conférence de presse avant le match retour de Ligue Europa demain entre la Louve et l’AC Milan, Daniele De Rossi s’est exprimé sur l’état de son joueur.

« Il va bien. Le pneumothorax est quelque chose d’embêtant et de douloureux, mais, heureusement si on peut dire, il ne souffre pas de ce que nous craignions quand il s’est effondré sur le terrain » a déclaré l’entraîneur romain. Même si l’hypothèse cardiaque est écartée, aucune date n’est encore prévue pour le retour d’Evan Ndicka sur les terrains. Parce que les problèmes cardiaques sont souvent détectés trop tardivement, le club de Rome a organisé une campagne gratuite de détection de l’insuffisance cardiaque lors de son prochain match à domicile (22 avril). Avant le match, les supporters de plus de 45 ans pourront, sur réservation, réaliser un électrocardiogramme afin de faire un état des lieux.